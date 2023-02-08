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Будьте бдительны: волна фейков распространяется в интернете от имени Eesti Loto

Анналийза Кёсс
Будьте бдительны: волна фейков распространяется в интернете от имени Eesti Loto
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Фото: Eesti Loto / Facebook

«От имени Eesti Loto рассылаются фальшивые розыгрыши. Не нажимайте на рекламные объявления», - предупреждает игрок в лотерею, сообщивший редакции Elu24 об очередном мошенничестве в социальных сетях. «Мы уже несколько дней ведем борьбу с ложными аккаунтами Eesti Loto», - говорит Аннели Луйкмель, директор по маркетингу и продажам AS Eesti Loto.

«Сейчас очень много видов мошенничества. Довольно хорошо сделанные веб-страницы - один из таких примеров, - предупреждает игрок в лотерею, сообщивший о мошенничестве, распространяемом от имени Eesti Loto. - Они пытаются делать розыгрыши от имени Eesti Loto. Не кликайте».

Ложное сообщение желает победителям удачи и направляет их через клик на сомнительный сайт для получения подарка. «Призы будут отправлены после успешной регистрации», - говорится в сообщении. Там написано, что все подлинно и официально.

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