Будьте бдительны: волна фейков распространяется в интернете от имени Eesti Loto

«Сейчас очень много видов мошенничества. Довольно хорошо сделанные веб-страницы - один из таких примеров, - предупреждает игрок в лотерею, сообщивший о мошенничестве, распространяемом от имени Eesti Loto. - Они пытаются делать розыгрыши от имени Eesti Loto. Не кликайте».