«От имени Eesti Loto рассылаются фальшивые розыгрыши. Не нажимайте на рекламные объявления», - предупреждает игрок в лотерею, сообщивший редакции Elu24 об очередном мошенничестве в социальных сетях. «Мы уже несколько дней ведем борьбу с ложными аккаунтами Eesti Loto», - говорит Аннели Луйкмель, директор по маркетингу и продажам AS Eesti Loto.
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Будьте бдительны: волна фейков распространяется в интернете от имени Eesti Loto
Будьте бдительны: волна фейков распространяется в интернете от имени Eesti Loto
«Сейчас очень много видов мошенничества. Довольно хорошо сделанные веб-страницы - один из таких примеров, - предупреждает игрок в лотерею, сообщивший о мошенничестве, распространяемом от имени Eesti Loto. - Они пытаются делать розыгрыши от имени Eesti Loto. Не кликайте».