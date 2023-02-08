Роману Костомарову грозит ампутация ноги и рук

В Telegram-канале Mash от информированного источника появилась информация, что фигуристу Роману Костомарову, который сейчас находится в реанимации, грозит ампутация второй ноги.

Кроме того, отмечается, что уже проведена ампутация ступни на левой ноге. На такой радикальный шаг врачам пришлось пойти на фоне развития некроза мягких тканей и сепсиса. Изначально планировалось ампутировать лишь пальцы, однако при тщательном обследовании выяснилось, что гангрена стала распространяться выше по стопе.

Теперь медикам предстоит провести еще одну операцию по удалению конечности уже в ближайшее время. Кроме того, врачи продолжают бороться за руки Костомарова.

Сейчас фигурист уже пришел в сознание после первой операции, однако продолжает быть подключенным к ИВЛ специальной трубкой через гортань.

Спортивная карьера фигуриста не обязательно должна закончиться. Так, врач-ортопед Андрей Литвиненко в интервью «Чемпионат.com» пояснил, что в фигурном катании уже давно существуют специальные протезы, которые позволяют паралимпийцам заниматься фигурным катанием несмотря на отсутствие конечностей. Костомаров, если захочет участвовать в соревнования, может подать заявку в паралимпийскую команду. С Литвиненко согласился и врач-травматолог, мастер спорта России Михаил Шилов. Он пояснил, что протезирование действительно является важным фактором, однако все в том числе зависит и от процесса восстановления, на которое также оказывает влияние и общее состояние организма. В зависимости от этого восстановление может затянуться.