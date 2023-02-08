Медики дали прогноз Костомарову на занятие фигурным катанием, а врач анестезиолог-реаниматолог назвала причины развития некроза и сепсиса у фигуриста, пишет Topnews.
Роману Костомарову грозит ампутация ноги и рук
В Telegram-канале Mash от информированного источника появилась информация, что фигуристу Роману Костомарову, который сейчас находится в реанимации, грозит ампутация второй ноги.
Кроме того, отмечается, что уже проведена ампутация ступни на левой ноге. На такой радикальный шаг врачам пришлось пойти на фоне развития некроза мягких тканей и сепсиса. Изначально планировалось ампутировать лишь пальцы, однако при тщательном обследовании выяснилось, что гангрена стала распространяться выше по стопе.
Теперь медикам предстоит провести еще одну операцию по удалению конечности уже в ближайшее время. Кроме того, врачи продолжают бороться за руки Костомарова.
Сейчас фигурист уже пришел в сознание после первой операции, однако продолжает быть подключенным к ИВЛ специальной трубкой через гортань.
Спортивная карьера фигуриста не обязательно должна закончиться. Так, врач-ортопед Андрей Литвиненко в интервью «Чемпионат.com» пояснил, что в фигурном катании уже давно существуют специальные протезы, которые позволяют паралимпийцам заниматься фигурным катанием несмотря на отсутствие конечностей. Костомаров, если захочет участвовать в соревнования, может подать заявку в паралимпийскую команду. С Литвиненко согласился и врач-травматолог, мастер спорта России Михаил Шилов. Он пояснил, что протезирование действительно является важным фактором, однако все в том числе зависит и от процесса восстановления, на которое также оказывает влияние и общее состояние организма. В зависимости от этого восстановление может затянуться.
В настоящий момент несмотря на проведенную ампутацию левой стопы у Роман Костомарова продолжает сохраняться угроза развития некроза мягких тканей конечностей. Причиной тому называется сепсис, а также нарушение кровообращения и коронавирусная инфекция. Отмечается, что COVID-19 вызывает ишемию сосудов, что и впоследствии может приводить к гангрене.
По мнению анестезиологов-реаниматологов, развитию осложнений при COVID-19 способствуют сразу несколько причин. Первое – это сам факт влияния инфекции на изменение сосудистой стенки и сосудистого тонуса, когда легкие являются мишенью номер один. Также к COVID-19 присоединяется флора бактериальная, что оказывает влияние на оксигенный кровоток, приводя к непрерывному кислородному голоданию.
Для предотвращения так называемого шока медики проводят терапию по введении препаратов, искусственно повышающих сосудистый тонус. Один из негативных результатов является как раз сужение сосудов, что и может привести вплоть к некрозу тканей. Ковид также может приводить к развитию эмболы на фоне нарушения свертываемости крови, что также приводит к некрозу тканей.
Медики также пояснили, что в настоящий момент течение COVID-19 трудно предсказать, и немаловажную роль играет состояние больного до попадания инфекции в организм, а также его возраста. Некроз же конечностей при тяжелом течении заболевания является не редким случаем и развивается в том числе с конечностей по причине того, что организм борется за жизнь и в первую очередь отсекает, то без чего может обойтись. Это своего рода механизм защиты.