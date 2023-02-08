Народная артистка РФ Татьяна Догилева мамой стала только один раз, причем довольно поздно – в 37 лет. Она тогда состояла во втором официальном браке, пишет eg.ru.
ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! ⟩ Что стало с единственной дочерью Татьяны Догилевой Екатериной
В первый раз актриса вышла замуж еще студенткой. Избранник Александр работал осветителем на съемочной площадке фильма «Безбилетная пассажирка», в котором Татьяна играла главную роль. Супруги расстались уже через несколько месяцев без особых переживаний, по крайней мере, со стороны Догилевой. О детях они даже не помышляли.
А вот брак актрисы с писателем и переводчиком Михаилом Мишиным продлился 18 лет. На момент встречи с Догилевой Мишин был женат и растил маленького сына. Когда тот немного подрос, Михаил нашел в себе силы развестись. И в союзе с ним мысли о материнстве пришли к Татьяне не скоро.
– Дети всегда вызывали у меня ужас, эти маленькие существа, мешающие взрослым жить. Я так долго пребывала в уверенности, что главная составляющая моей жизни – это карьера, что вообще не понимала предназначения детей. Пока вдруг в определенный момент жизнь моя не стала абсолютно пуста: работа уже не увлекала так сильно, как раньше, страна очень изменилась, – цитирует актрису издание «7Дней».
И тут Догилева узнала о беременности. Сообщили, что родится девочка, и актриса была счастлива. Катя появилась на свет 30 декабря 1994 года при помощи кесарева сечения. Чтобы избежать воспаления после полостной операции, врачи давали Татьяне антибиотики. Она же кормила дочь грудным молоком.
– Кате с самого рождения сорвали иммунитет, она лет до 12 болела не переставая. Была хиленькая, и все время врачи ставили какие-то непонятные диагнозы. Мы жили как на пороховой бочке, – вспоминает актриса.
Кате дали мамину фамилию. Мишин – творческий псевдоним Михаила, а на самом деле он – Литвин. На семейном совете решили: пусть дочь будет Догилевой.
Ребенок два дня ходил в детский сад, а потом заболевал на две-три недели. Школу выбирали поближе к дому, чтобы в случае чего побыстрее забрать девочку домой. Катя часто лежала в больницах. Мороженое она впервые попробовала в шесть лет, да и то одну малюсенькую ложечку.
После 12 со здоровьем у Екатерины Догилевой дела, вроде бы, наладились. Она начала хорошо есть и стала довольно плотным подростком. Скоро грянула новая беда. В 13 лет девушка набрела на интернет-сообщество, в котором предметом восхищения были манекенщицы, любимой обсуждаемой темой – различные диеты для похудания. Дочь Догилевой вдруг почувствовала себя толстой, некрасивой и решила серьезно подойти к вопросу. Дело кончилось анорексией. Девушка похудела до 40 килограммов, к 15 годам врачи поставили ей диагноз «вторая степень дистрофии». Катя оказалась в Институте питания, где провела месяц. Ее практически заново учили есть.
– После анорексии началась булимия. Организм был истощен, и требовалась какая-то энергия. Я начинала есть и не могла остановиться. Приходила в себя потихоньку, выбиралась из того ада, в который попала по собственной воле, – говорит Екатерина.
Она успешно окончила школу, мечтала об актерской карьере, правда, родителям не хотелось, чтобы дочь шла по этому пути. Однако Екатерина настояла на своем – в Англии, куда отправили ее родители, она пошла на специальные курсы, которые готовят абитуриентов к поступлению в театральные вузы. В 2015 младшая Догилева стала студенткой Американской академии драматического искусства.
Сегодня Екатерина Догилева фигурирует в соцсетях и рабочих проектах как Екатерина Ланн. Ей исполнилось 27 лет. Она пробует себя в качестве фотомодели, сняла короткометражный фильм, в котором выступила как режиссер, сценарист и актриса. Догилева-Ланн сыграла в 11 фильмах. Готовится к выходу новый кинопроект с ее участием – детектив-мелодрама «Гид», который увидит свет в текущем году.
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