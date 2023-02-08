ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! ⟩ Что стало с единственной дочерью Татьяны Догилевой Екатериной

В первый раз актриса вышла замуж еще студенткой. Избранник Александр работал осветителем на съемочной площадке фильма «Безбилетная пассажирка», в котором Татьяна играла главную роль. Супруги расстались уже через несколько месяцев без особых переживаний, по крайней мере, со стороны Догилевой. О детях они даже не помышляли.

А вот брак актрисы с писателем и переводчиком Михаилом Мишиным продлился 18 лет. На момент встречи с Догилевой Мишин был женат и растил маленького сына. Когда тот немного подрос, Михаил нашел в себе силы развестись. И в союзе с ним мысли о материнстве пришли к Татьяне не скоро.

– Дети всегда вызывали у меня ужас, эти маленькие существа, мешающие взрослым жить. Я так долго пребывала в уверенности, что главная составляющая моей жизни – это карьера, что вообще не понимала предназначения детей. Пока вдруг в определенный момент жизнь моя не стала абсолютно пуста: работа уже не увлекала так сильно, как раньше, страна очень изменилась, – цитирует актрису издание «7Дней».

И тут Догилева узнала о беременности. Сообщили, что родится девочка, и актриса была счастлива. Катя появилась на свет 30 декабря 1994 года при помощи кесарева сечения. Чтобы избежать воспаления после полостной операции, врачи давали Татьяне антибиотики. Она же кормила дочь грудным молоком.