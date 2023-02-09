ОДЕЖДА С ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ ⟩ Шесть вещей, которые сделают вас счастливой - наденьте их, и ваша жизнь изменится
Старинная пословица «встречают по одежке» имеет очень серьезное научное обоснование. 80% информации окружающие нас люди считывают невербально, то есть еще не вступив в разговор. Гардероб незримо оказывает влияние на все, что с нами происходит.
При выборе одежды большинство женщин руководствуется стереотипными заблуждениями, и повторяется это из поколения в поколение. Самым частым мифом является следование сезонной моде, погоня за новинками в оригинальном или адаптированном виде без учета того, насколько вещь соответствует пропорциям тела и цветовому типу.
Происходит так называемое «порабощение модой». В итоге мы недовольны собой, деньги потрачены, настроения нет, счастья нет, энергетики тоже никакой. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует обратить внимание на предметы гардероба, не подверженные капризам моды.
Классическое пальто
Классика - своеобразный эталон, образец. В вашем гардеробе должно быть пальто элегантной формы, сдержанных оттенков, без отделки или с лаконичной, из высококачественной ткани. Надевая такое пальто, каждый раз вы будете чувствовать себя органично в любой ситуации, что придаст уверенности и гарантирует прилив позитивной энергетики.
Белое пальто
Снова выбирайте модель из хорошей ткани и без отделки. Считается, что в природе нет женщин, которым не идет белое пальто. В нем каждая чувствует себя по-особенному: когда не нужно думать о практической стороне вопроса, можно ментально приподняться над ежедневным обиходом - это дает силы, вдохновение.
Белый цвет символизирует духовность и чистоту, одновременно он дает защиту от злых сил и негативных влияний, включая духовный негатив и негатив, связанный с окружением. Белый считается оттенком радости: надев белое пальто, вы сможете развернуть эмоциональный фон в сторону бодрости и приподнятого настроения. Как следствие - разрушение преград и достижение целей.
Дорогие туфли
Действительно дорогие, лучше шпильки, с мысом и каблуком нестареющего фасона. Как правило, обувные дизайнеры не меняют культовые силуэты, а еще им чаще всего подражают. Такие туфли выручат в любой ситуации: и в пир, и в мир, и на собеседование, и на свидание.
Именно роскошная обувь уравновесит недорогие предметы гардероба любого стиля, что придаст вам вдохновения и уверенности. В подобных туфлях шаги женщины становятся уверенными, но легкими, а обладательница привлекает к себе людей как магнит.
Кожаные пиджаки строгого покроя, «мотоциклетные» или «авиаторские» куртки
Сама идея такой одежды - уже мечта, полет, свобода. А хорошо подобранная «кожанка» способна завершить любой аутфит, придать обладательнице изюминку и шарм, дать намек на искорку в характере. Кроме того, каждый сезон дизайнеры выпускает какую-нибудь новую версию такой куртки, постоянно предлагая свежее прочтение классики.
Но и на этом преимущества модели не заканчиваются: такая одежда защищает нас от внешней среды, от нападок и нехороших эмоций окружающих.
Шикарный платок
Магия таких платков очень похожа на магию дорогих туфель. Они «вытянут» практически любой лук: главное - правильно подобрать цветовую гамму к своему цветотипу и орнамент ближе к классическому.
Очень многие недооценивают роль хорошего платка в нашей жизни. Однако, внимательно изучив науку ношения платков и способов повязывания, можно выстроить вокруг себя настолько энергетически сильный образ, что мысли недоброжелателей попросту растают на вашем пути.
Одежда морских фасонов, сафари
Подобные фасоны всегда украшают, всегда стройнят и немножко выделяют на общем фоне. Отдавать предпочтение следует классическому крою без преувеличенных деталей. Модели незримо дисциплинируют: в них всегда хочется держать прямо спину, и в целом иметь подтянутый и отважный вид.
Облачившись в морской фасон, женщина начинает излучать уверенность, окружающие начинают доверять ей и видеть в ее лице надежного товарища.