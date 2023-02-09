ОДЕЖДА С ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ ⟩ Шесть вещей, которые сделают вас счастливой - наденьте их, и ваша жизнь изменится

Старинная пословица «встречают по одежке» имеет очень серьезное научное обоснование. 80% информации окружающие нас люди считывают невербально, то есть еще не вступив в разговор. Гардероб незримо оказывает влияние на все, что с нами происходит.

При выборе одежды большинство женщин руководствуется стереотипными заблуждениями, и повторяется это из поколения в поколение. Самым частым мифом является следование сезонной моде, погоня за новинками в оригинальном или адаптированном виде без учета того, насколько вещь соответствует пропорциям тела и цветовому типу.

Происходит так называемое «порабощение модой». В итоге мы недовольны собой, деньги потрачены, настроения нет, счастья нет, энергетики тоже никакой. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует обратить внимание на предметы гардероба, не подверженные капризам моды.

Классическое пальто

Классика - своеобразный эталон, образец. В вашем гардеробе должно быть пальто элегантной формы, сдержанных оттенков, без отделки или с лаконичной, из высококачественной ткани. Надевая такое пальто, каждый раз вы будете чувствовать себя органично в любой ситуации, что придаст уверенности и гарантирует прилив позитивной энергетики.

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Белое пальто

Снова выбирайте модель из хорошей ткани и без отделки. Считается, что в природе нет женщин, которым не идет белое пальто. В нем каждая чувствует себя по-особенному: когда не нужно думать о практической стороне вопроса, можно ментально приподняться над ежедневным обиходом - это дает силы, вдохновение.

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