В прошлом месяце мать четырехмесячного ребенка, позвонившая на короткий номер горячей линии «Детский врач слушает», была потрясена, увидев счет за телефон. «Невероятно! Практически семь евро за три минуты разговора».
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«Это грабеж!» Мать возмущена: сдирают деньги, даже пока ждем своей очереди на линии инфотелефона педиатра
«Это грабеж!» Мать возмущена: сдирают деньги, даже пока ждем своей очереди на линии инфотелефона педиатра
Каждая мать знает, что значит беспокоиться о здоровье своего ребенка. Особенно если речь идет о самых маленьких. В конце января Тийна (имя изменено, известно редакции) тоже ощутила это, когда ее четырехмесячный сын страдал от сильных болей в животе.