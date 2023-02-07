«Это грабеж!» Мать возмущена: сдирают деньги, даже пока ждем своей очереди на линии инфотелефона педиатра

Каждая мать знает, что значит беспокоиться о здоровье своего ребенка. Особенно если речь идет о самых маленьких. В конце января Тийна (имя изменено, известно редакции) тоже ощутила это, когда ее четырехмесячный сын страдал от сильных болей в животе.