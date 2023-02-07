Вт, 7.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Это грабеж!» Мать возмущена: сдирают деньги, даже пока ждем своей очереди на линии инфотелефона педиатра

Хевели Веэрсалу
, репортер Kuuuurija
«Это грабеж!» Мать возмущена: сдирают деньги, даже пока ждем своей очереди на линии инфотелефона педиатра
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Педиатр помогает по справочному телефону.
Педиатр помогает по справочному телефону. Фото: Kuvatõmmis kodulehelt

В прошлом месяце мать четырехмесячного ребенка, позвонившая на короткий номер горячей линии «Детский врач слушает», была потрясена, увидев счет за телефон. «Невероятно! Практически семь евро за три минуты разговора».

Каждая мать знает, что значит беспокоиться о здоровье своего ребенка. Особенно если речь идет о самых маленьких. В конце января Тийна (имя изменено, известно редакции) тоже ощутила это, когда ее четырехмесячный сын страдал от сильных болей в животе.

«В течении целой недели мой сын практически ничего не делал, кроме как мочился в подгузник. Я читала, что неделя – это еще вполне нормально и, не требуется никакой дополнительной помощи. Однако все начали давать мне советы, как заставить мальчика какать», – рассказала Тийна порталу Elu24.

Ключевые слова
Наверх