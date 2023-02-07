Идиллия разрушена: неприятную правду о браке Лопес и Аффлека выдало случайное видео
Идиллия разрушена: неприятную правду о браке Лопес и Аффлека выдало случайное видео
Пыль в глаза пускать уже не получится - истинные отношения в паре Дженнифер Лопес и Бена Аффлека выдал случайных кадр. «Обман» потерявших контроль супругов быстро выплыл наружу.
На публике недавние новобрачные демонстрируют настоящую идиллию - уже немолодые звезды как подростки держатся за руку на людях и светятся от счастья. Но стоило только им отвернуться от камеры, как стала очевидна неприглядная реальность.
Зрители церемонии Grammy стали свидетелями некрасивой сцены между певицей и артистом, когда взбешенная некой репликой мужа Лопес буквально набросилась на него у всех на виду, сообщает Daily Mail. И только обращенные на пару камеры заставили исполнительницу вновь вернуться к образу любящей жены.