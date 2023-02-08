На этом все не закончится: таролог предупредила о катастрофическом событии 11 февраля

По словам астролога, землетрясения произошли в полнолуние во Льве, а также на серединной точке между затмениями, а Луна и Солнце находятся в аспекте Большого креста к кармическим узлам. Лифанова пояснила, что это как раз время для выброса энергии, которая может сравниться с ядерной реакцией.

Эксперт не стала утаивать, что на этом все не закончится. По ее словам, следующее большое событие произойдет 11 февраля. Это будет последнее за 495 лет соединение Плутона и Меркурия в созвездии Козерога. Козерог - знак гор и высотных строений, а Плутон - планета катастроф.

Слова таролога звучат устрашающе. Она отметила, что это означает мощный толчок к перелому, разрушению устаревших структур, пишет The FTimes.