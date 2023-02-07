Как не плакать, когда режешь лук: о таких лайфхаках вы точно не слышали

«Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает». Всем известен ответ на эту детскую загадку. На самом деле, резать лук не очень-то приятно именно из-за того, что глаза сильно щиплет, по щекам льются слезы. Хотя эксперты и утверждают, что это даже полезно - вместе со слезами из организма выходят все микробы.

Но можно обойтись и без таких жертв. Существуют лайфхаки, которые помогают не проронить ни одной слезинки во время исполнения этой бытовой задачи. О них и расскажем в нашей статье.

Почему плачут от лука?

При разрезании лука его клетки травмируются, происходит химическая реакция. Осуществляется соединение ферментов и сульфоксидов, до этого не контактировавших друг с другом. Далее появляются сернистые соединения, из-за которых человек и начинает плакать. Но это не обычные слезы, а защитные. Их функция - смыть раздражение и очистить глаза.

Так как же предотвратить их появление? Есть несколько верных способов.

Положите нож и лук в холодильник

Для этого не нужно много времени. Достаточно подержать нож и овощ в холоде 15 минут. Низкая температура поможет уменьшить выделение сернистых паров, а значит они не станут столь сильно воздействовать на вашу слизистую в процессе резки овоща.

Использовать воду при нарезке и чистке