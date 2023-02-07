Оказывается, эту бытовую задачу вполне реально выполнять, не проронив ни одной слезинку, пишет wday.ru.
Как не плакать, когда режешь лук: о таких лайфхаках вы точно не слышали
«Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает». Всем известен ответ на эту детскую загадку. На самом деле, резать лук не очень-то приятно именно из-за того, что глаза сильно щиплет, по щекам льются слезы. Хотя эксперты и утверждают, что это даже полезно - вместе со слезами из организма выходят все микробы.
Но можно обойтись и без таких жертв. Существуют лайфхаки, которые помогают не проронить ни одной слезинки во время исполнения этой бытовой задачи. О них и расскажем в нашей статье.
Почему плачут от лука?
При разрезании лука его клетки травмируются, происходит химическая реакция. Осуществляется соединение ферментов и сульфоксидов, до этого не контактировавших друг с другом. Далее появляются сернистые соединения, из-за которых человек и начинает плакать. Но это не обычные слезы, а защитные. Их функция - смыть раздражение и очистить глаза.
Так как же предотвратить их появление? Есть несколько верных способов.
Положите нож и лук в холодильник
Для этого не нужно много времени. Достаточно подержать нож и овощ в холоде 15 минут. Низкая температура поможет уменьшить выделение сернистых паров, а значит они не станут столь сильно воздействовать на вашу слизистую в процессе резки овоща.
Использовать воду при нарезке и чистке
Очищать лук следует под струей жидкости, не забывая при этом постоянно смачивать нож холодной водой. Так часть лакриматора - вещества, которое вызывает слезы - просто растворится и не достигнет глаз.
Применять только острый нож
Так вы будете резать быстрее и, соответственно, сможете избежать слез. Тупое острие будет мучать не только лук, но и вас, поэтому заранее хорошо наточите нож перед началом кулинарного процесса.
Наливать на разделочную доску уксус
Это вещество помогает нейтрализовать лакриматор. Однако у приведенного способа есть значительный минус - вкус уксуса потом остается и на луке, бывает, что и в доску он въедается довольно надолго.
Включать вытяжку
Также можно использовать вентилятор, чтобы разогнать пары. Важно: не направляйте поток воздуха на себя, иначе слезы точно будут!
Это самые эффективные способы, однако существуют и другие, которые подходят не всем. Они больше напоминают суеверия или выдумку. Но, как говорится, мысли материальны.
Свистеть, когда режете лук. Это больше отвлекающий маневр, чем практичный. Так вы просто не будете думать о том, что скоро глаза начнут слезиться.
Зажечь свечу рядом. Она поможет избавиться от молекул, которые вызывают слезы. Огонь просто их убивает.
Заткнуть нос двумя шариками ваты. Обычно маленькие частицы лука попадают через воздух в нос. Если его заткнуть ватками, то вы точно не будете чихать, а тем более плакать. Но глаза вот остаются не застрахованными.
Жевать петрушку или жвачку. Это одновременно отвлекающий и практичный маневр. Жвачка или петрушка отвлекают от слез не только вкусом, но и действием.
Набрать в рот воды. Не самый действенный способ, но кто-то говорит, что действительно помогает.