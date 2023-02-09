ЭТО ЗА ГРАНЬЮ! ⟩ Женщина в однушке поселила 500 летучих мышей

При этом сама она рукокрылых не разводит. «Только один раз был случай, когда мы принимали роды у летучей мыши. Но всё же мы стараемся этого не допускать, чтобы не размножать их дома. Обычно они рожают на воле, сами по себе», - говорит женщина.

Ольга работает оператором литейного станка на заводе. И иногда ей даже приходится брать летучих мышей с собой на работу. Ольга рассказывает, что все летучие мыши проходят карантин, а если вдруг заболеют, то отправляются к ветеринару.

В квартире для питомцев созданы все условия: живут они в двухкамерных холодильниках, в боксах с пониженной температурой. При этом Ольга вспоминает, что так было не всегда. Раньше они зимовали в том же холодильнике, где лежали продукты.

Кормит Ольга летучих мышей раз в сутки - жуками, червяками и личинками.

- Если же животное тощее, то кормим его дробно, через каждые 3-4 часа маленькими порциями, - рассказывает она.

Всех здоровых летучих мышей Ольга выпускает весной. Пока они ещё сонные и не издают звуков, она отвозит их далеко от дома и отпускает на волю. Остаются только травмированные.

— Тех, в которых я сомневаюсь, я проверяю на полет в квартире. Перед этим закрываю форточки, двери и вентиляцию, чтобы они не вылетели никуда, - заверяет Ольга. Обычно после зимы в квартире остаётся около 30 особей.

При этом есть один питомец, который живет в квартире у Ольги уже четыре года. Зовут его Шерлок. Он откликается на кличку и сразу же прилетает к хозяйке.

Ольга планирует искать новое место для проживания летучих мышей

Юрист, присутствовавший в студии, сообщил, что по закону содержать летучих мышей в квартире не запрещено. Тем не менее соседи могут написать коллективную жалобу на Ольгу, если считают, что рукокрылые «нарушают их законные интересы».