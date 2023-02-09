ЭТО ЗА ГРАНЬЮ! ⟩ Женщина в однушке поселила 500 летучих мышей
39-летняя Ольга Жураковкая из Ростовской области стала героиней программы «За гранью» на телеканале НТВ. В однокомнатной съемной квартире она приютила полтысячи летучих мышей. Но соседи Ольги против таких «домашних животных», потому и обратились в передачу.
Первая летучая мышь появилась у Ольги пять лет назад
Живущая по соседству с Ольгой 82-летняя Лидия Кузнецова рассказала, что с детства боится летучих мышей, поэтому больше не может терпеть такое соседство. По словам пенсионерки, у неё всегда закрыты окна, двери и вентиляционные люки, чтобы к ней не проникли незваные гости.
Но Ольга заверяет, что летучие мыши - самые милые создания. Любовью к рукокрылым она прониклась пять лет назад, когда случайно нашла на улице подбитую летучую мышь. «Я начала искать информацию в интернете, чтобы выяснить, как ей помочь. Ничего полезного не нашла. Тогда я поняла, что нужно изучать всё самой. Детёныша я в итоге выкормила, вылечила и выпустила на волю», - вспоминает Ольга.
Летучие мыши живут в холодильнике
С тех пор она занимается спасением и реабилитацией животных. Женщина помогает неокрепшим летучим мышам вырасти, лечит раненых и оставляет животных на зимовку. Летучие мыши попадают к ней с разными травмами: кого-то покусала кошка или покалечила птица, кого-то выбрасывают из окон и так далее. В сезон, говорит Ольга, она забирает в день от 3 до 7 летучих мышей.
При этом сама она рукокрылых не разводит. «Только один раз был случай, когда мы принимали роды у летучей мыши. Но всё же мы стараемся этого не допускать, чтобы не размножать их дома. Обычно они рожают на воле, сами по себе», - говорит женщина.
Ольга работает оператором литейного станка на заводе. И иногда ей даже приходится брать летучих мышей с собой на работу. Ольга рассказывает, что все летучие мыши проходят карантин, а если вдруг заболеют, то отправляются к ветеринару.
В квартире для питомцев созданы все условия: живут они в двухкамерных холодильниках, в боксах с пониженной температурой. При этом Ольга вспоминает, что так было не всегда. Раньше они зимовали в том же холодильнике, где лежали продукты.
Кормит Ольга летучих мышей раз в сутки - жуками, червяками и личинками.
- Если же животное тощее, то кормим его дробно, через каждые 3-4 часа маленькими порциями, - рассказывает она.
Всех здоровых летучих мышей Ольга выпускает весной. Пока они ещё сонные и не издают звуков, она отвозит их далеко от дома и отпускает на волю. Остаются только травмированные.
— Тех, в которых я сомневаюсь, я проверяю на полет в квартире. Перед этим закрываю форточки, двери и вентиляцию, чтобы они не вылетели никуда, - заверяет Ольга. Обычно после зимы в квартире остаётся около 30 особей.
При этом есть один питомец, который живет в квартире у Ольги уже четыре года. Зовут его Шерлок. Он откликается на кличку и сразу же прилетает к хозяйке.
Ольга планирует искать новое место для проживания летучих мышей
Юрист, присутствовавший в студии, сообщил, что по закону содержать летучих мышей в квартире не запрещено. Тем не менее соседи могут написать коллективную жалобу на Ольгу, если считают, что рукокрылые «нарушают их законные интересы».
Но соседям всё же удалось договориться. Ольга рассказала, что планирует превратить своё хобби в постоянную работу, поэтому вскоре намерена искать место, где летучие мыши смогут жить.