Вспоминаем интервью знаменитого астролога в гостях у Надежды Стрелец. Самые интересные предсказания, которые вас шокируют, предлагает почитать wday.ru.
Самые пугающие прогнозы Тамары Глобы на 2023 год: они уже начали сбываться
В декабре 2022 года, практически за несколько часов до наступления новогодней ночи, Тамара Глоба дала масштабное интервью Надежде Стрелец.
Интересная и увлекательная беседа набрала почти 8 миллионов просмотров, а наблюдательные зрители с удовольствием следят за тем, как ее предсказания уже сбываются! Мы нашли 14 главных прогнозов, которые вас точно поразят точностью, ведь часть из них уже сбылась!
1. Есть риск природных катастроф и финансовых переворотов в начале года. Зимой в Турции есть вероятность стихийных бедствий.
2. Встречаются течения прошлого и будущего, что в январе и феврале может привести к ядерной угрозе и террактам.
3. Израиль, Китай и Португалия закроют свои границы для миграции. Израиль ужесточит меры приема эмигрантов.
4. США будут ввязываться в несколько военных конфликтов.
5. С марта 2023 до 2025 страны закроются для миграции, поэтому переезды будут усложнены
6. Россия войдёт в новый братский союз и будет иметь поддержку в марте
7. В середине года Европа возьмёт реванш. Германия и Австрия будут принимать участие в переговорах с Россией.
8. Страны Скандинавии испортят серьезно отношения с Россией
9. В России и в ряде других стран будут перебои с электричеством, но это не будет масштабно. Важно договориться с близкими, где друг друга найти в случае пропажи связи.
10. Вероятны перебои и поломки техники в воздухе, во время перелётов.
11. С середины октября - споры и конфликты с Британией
12. Многие творческие люди в России навсегда покинут свою страну и будут в опале
14. С 2023 года начинается закат Великобритании и к 2030 году она потеряет мировое господство