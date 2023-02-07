Самые пугающие прогнозы Тамары Глобы на 2023 год: они уже начали сбываться

В декабре 2022 года, практически за несколько часов до наступления новогодней ночи, Тамара Глоба дала масштабное интервью Надежде Стрелец.

Интересная и увлекательная беседа набрала почти 8 миллионов просмотров, а наблюдательные зрители с удовольствием следят за тем, как ее предсказания уже сбываются! Мы нашли 14 главных прогнозов, которые вас точно поразят точностью, ведь часть из них уже сбылась!

1. Есть риск природных катастроф и финансовых переворотов в начале года. Зимой в Турции есть вероятность стихийных бедствий.

2. Встречаются течения прошлого и будущего, что в январе и феврале может привести к ядерной угрозе и террактам.

3. Израиль, Китай и Португалия закроют свои границы для миграции. Израиль ужесточит меры приема эмигрантов.

4. США будут ввязываться в несколько военных конфликтов.

5. С марта 2023 до 2025 страны закроются для миграции, поэтому переезды будут усложнены

6. Россия войдёт в новый братский союз и будет иметь поддержку в марте

7. В середине года Европа возьмёт реванш. Германия и Австрия будут принимать участие в переговорах с Россией.

8. Страны Скандинавии испортят серьезно отношения с Россией

9. В России и в ряде других стран будут перебои с электричеством, но это не будет масштабно. Важно договориться с близкими, где друг друга найти в случае пропажи связи.

10. Вероятны перебои и поломки техники в воздухе, во время перелётов.

11. С середины октября - споры и конфликты с Британией

12. Многие творческие люди в России навсегда покинут свою страну и будут в опале