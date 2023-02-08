Какой кофе опасно пить перед тем, как сесть за руль

И дело вот в чем. Все виды кофе содержат два основных компонента: кофеин, который дает мнимую бодрость, и теобромин, провоцирующий сонливость. Первое вещество действует всего 20–25 минут после употребления напитка, после чего в свои права вступает «сонный компонент». И если в цельнозерновом кофе преобладает кофеин, то в растворимом доминирующая роль у теобромина, кофеина в нем почти нет. А это значит, что, выпив чашку растворимого кофе и сев за руль, вместо ожидаемого прилива сил вы захотите спать.

«Кофеин используют в медицине для производства препаратов (например, цитрамон, аскофен и так далее), - рассказал нейрохирург Илья Алмазов изданию "Доктор Питер". - А внутренняя оболочка зерна, содержащая теобромин, отправляется на производство растворимого и гранулированного кофе. На самом деле любой гранулированный или растворимый кофе содержит всего не более 5–10 процентов кофеина. Поэтому после такого напитка бодрости не будет, напротив, захочется спать. Кофеиновый эффект мы получаем только из цельнозернового кофе, но после 25 минут начинается теоброминовая фаза. Она длится около часа. Это касается кофе любого сорта вне зависимости от качества».