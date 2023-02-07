30 вещей, которые вам пора уже выбросить из дома

«Одноразовая» бижутерия

Бижутерия, конечно, может быть произведением искусства, но гораздо популярнее безделушки на один раз. Недорогие украшения, как правило, быстро теряют первозданный вид. Вы уже знаете, что делать с поблекшими драгоценностями... вам с ними не по пути.

Запчасти для мебели

Колесико от дивана, которого у вас давно нет, ручки кухонного гарнитура, которые вы заменили новыми, и прочие мебельные детали вам уже не пригодятся. На случай ремонта мебели помните, запчасти ждут вас в специализированном магазине - поддерживать ассортимент дома нет необходимости.

Газеты и журналы

Могут быть как стильной деталью интерьера, так и хламом. Главное, не обманывать себя и трезво оценить ценность накоплений. Согласитесь, сложнее всего ответить на вопрос, для чего они вам нужны.

Канцтовары

Ручки, которые не пишут... знакомая ситуация? Если вы правда планируете отправится с этой коллекцией на закупку новых стержней, можем вам только позавидовать. А какие планы на засохшие маркеры? Оставьте только то, что можно использовать по назначению сейчас, а не когда-нибудь никогда.

Сухоцветы

Сухие букеты могут создавать уют не хуже свежих растений, однако они не вечны. Если ваш букетик высушенных трав и цветов давно осыпался, почему бы не заменить его? К тому же такой декор безжалостно копит пыль, а очистить хрупкий сухой букет практически невозможно.

Чехлы для телефона