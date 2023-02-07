КАК КАЛЕВИПОЭГ ⟩ Эстонская телеведущая восторгается поступком русскоговорящего мужчины у Таллиннского автовокзала

Катрин Луст, ведущая программы Kuuuurija и мама маленькой Оливии, поделилась в социальных сетях историей своей воскресной прогулки, когда коляска с ее дочерью неожиданно застряла в большой луже.

«Вчера произошла такая история. Я пошла с Оливией в Postimees, чтобы сделать несколько быстрых вещей для программы Kuuuurija. Со стороны автовокзала я увидела, что передо мной большая лужа. Я подумала, что она не должна быть очень глубокой! Решила, что смогу проехать там с коляской с большими колесами», – написала Луст в социальных сетях. Однако этого все пошло не совсем так, и коляска застряла в луже.

Оливия. Фото: Erakogu

«Однако, когда мы уже были на середине лужи, мы провалились под лед в глубокую грязную лужу, и коляска больше не двигалась ни вперед, ни назад. Мимо нас пронеслось несколько машин, разбрызгивая воду, а я продолжала барахтаться в воде со льдом. Пока не подъехала машина и не остановилась на обочине. Из машины вышел русскоязычный мужчина и сказал, что поможет мне. В своих зимних ботинках он вошел прямо в лужу глубиной по колено, поднял в воздух тяжелую коляску с Оливией и вышел с ней из лужи, как Калевипоэг», – описывает Луст. «Я поблагодарила его от всего сердца, когда увидела его промокшие ботинки. Мужчина хлопнул в ладоши, сказал по-русски, что не стоит благодарности, и поехал дальше», – рассказывает ведущая.

«Если человек понимающий и готовый помочь, то неважно, на каком языке он говорит», – говорится в комментарии к посту. «Еще одно доказательство того, что в истинно русской душе есть человечность, которой нам, эстонцам, кажется, не хватает в нашей повседневной жизни», – говорит Рейн, оставивший комментарий. Ему противоречит Хилья, которая говорит: «Среди людей любой национальности, в том числе эстонцев, есть отзывчивые люди с красивой душой».