Звезды гороскопа склоняют к спокойствию и даже лени, однако на фоне расслабленности могут то и дело возникать внезапные вспышки эмоций.
Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака
В состоянии апатии очень легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну, поэтому застолий или случайных знакомств лучше избегать - очень трудно остановиться или сказать «нет».
Овен
Овен может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» - как будто третьего не дано. Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла на камень, Овну стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!
Телец
В гороскопе Тельца будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Телец ни находился, он способен блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Тельца внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Телец сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.
Близнецы
У Близнецов будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Близнецы встретятся с человеком, которого давно не видели, захотят возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события дня уходят корнями в прошлое Близнецов, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.
Рак
Благодаря своей коммуникабельности, Рак сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Рак хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.
Лев
Лев может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Лев способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Лев может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы кошелек Льва не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.
Дева
Дела у Девы обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на ее пути совсем не окажется препятствий, просто Дева способна шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Девы - она у нее будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Девы, как обещает ее гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех
Весы
Весы будут полны противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть их с головой. Они бы и рады не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Весы не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого решения Весов могут оказаться неожиданностью даже для них самих. Если Весы не хотят, чтобы их импульсивные шаги привели к ошибкам, им необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.
Скорпион
Звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Скорпиона будут настолько яркими, что способны влиять на реальность. Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Скорпиону необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, Скорпион, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Скорпион не попробует, то так и не узнает этого.
Стрелец
Стрельцу просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ. Лучше всего ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Стрельцу стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте, например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Стрелец может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Стрелец покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.
Козерог
Звезды гороскопа предвещают Козерогу море общения. Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Козерога вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Козерог не пожалеет: его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Козерог натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, романтическая встреча выльется в настоящую любовь.
Водолей
Какую бы цель не ставил перед собой Водолей, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Водолей способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Водолей давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!
Рыбы
У Рыб будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют им воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Рыбам будет хорошо как никогда! Кроме того, их шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Рыб от ошибок и помогая ценными советами, сообщает 1001goroskop.ru.