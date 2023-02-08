Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака

Весы

Весы будут полны противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть их с головой. Они бы и рады не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Весы не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого решения Весов могут оказаться неожиданностью даже для них самих. Если Весы не хотят, чтобы их импульсивные шаги привели к ошибкам, им необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Скорпион

Звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Скорпиона будут настолько яркими, что способны влиять на реальность. Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Скорпиону необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, Скорпион, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Скорпион не попробует, то так и не узнает этого.

Стрелец