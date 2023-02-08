Популярный бренд косметики обвиняют в использовании веществ, вызывающих рак

Подрыву репутации L'Oreal в глазах покупателей поспособствовало исследование американской государственной организации «Национальные институты здравоохранения», проведенное осенью 2022 года. Его результатом стала пугающая статистика: у женщин, использовавших продукты L'Oreal несколько раз в год, более чем в два раза чаще развивается рак матки.

Клиенты обвиняют L’Oréal USA Inc и другие корпорации в том, что, зная о содержании опасных компонентов в косметике, они все равно продолжают ее продавать. После появления первых исков представители бренда опубликовали в Сети сообщение, в котором заявили, что не сомневаются в безопасности своих продуктов. Сейчас все заявления покупателей планируют объединить в федеральном суде Чикаго, что позволит упростить разбирательство.