В столицу Украины Киев прибыл французский режиссер, сценарист, актер Мишель Хазанавичус. Об этом 7 февраля сообщается в Telegram-канале украинской платформы United24, пишет Гордон.
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме
«Режиссер фильма "Артист", обладатель премии "Оскар" прибыл в Киев», – говорится в комментарии к фото, на котором режиссер запечатлен на железнодорожном вокзале.
О цели визита режиссера не сообщается.
Хазанавичус в 2011 году получил «Оскар» за фильм «Артист» в номинации «Лучшая картина».
В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль. Он назвал картину Сut («Режь»). Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине.
В январе 2023 года, отмечает «Суспільне. Культура» режиссер передал на восстановление больницы, частично разрушенной российскими оккупантами в Изюме Харьковской области, 125 тысяч евро.