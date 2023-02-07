Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме

«Режиссер фильма "Артист", обладатель премии "Оскар" прибыл в Киев», – говорится в комментарии к фото, на котором режиссер запечатлен на железнодорожном вокзале.

О цели визита режиссера не сообщается.

Хазанавичус в 2011 году получил «Оскар» за фильм «Артист» в номинации «Лучшая картина».

В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль. Он назвал картину Сut («Режь»). Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине.