«Не волнует! Должен прийти!» Эстонских мужчин и женщин вызывают на учения даже с грудничками

В прошлый четверг Тоомас (имя изменено, известно редакции), как и другие, получил приглашение на учебные сборы. Однако мужчина находится в отпуске по уходу за ребенком, которому всего несколько месяцев, а мать ребенка на работе. «Это было наше обоюдное согласие, чтобы мне не приходилось впахивать на двух работах, и я мог больше общаться с малышом», – объясняет Тоомас.