«Не волнует! Должен прийти!» Эстонских мужчин и женщин вызывают на учения даже с грудничками

«Государство с одной стороны выступает за то, чтобы отцы оставались дома с детьми, а матери занимались карьерой, а с другой стороны говорит, чтобы они бросали малыша и бежали в лес», – говорит отец четырехмесячного ребенка, который потрясен отношением, с которым он недавно столкнулся.
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В прошлый четверг Тоомас (имя изменено, известно редакции), как и другие, получил приглашение на учебные сборы. Однако мужчина находится в отпуске по уходу за ребенком, которому всего несколько месяцев, а мать ребенка на работе. «Это было наше обоюдное согласие, чтобы мне не приходилось впахивать на двух работах, и я мог больше общаться с малышом», – объясняет Тоомас.
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