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«Не волнует! Должен прийти!» Эстонских мужчин и женщин вызывают на учения даже с грудничками

Хевели Туйск
«Не волнует! Должен прийти!» Эстонских мужчин и женщин вызывают на учения даже с грудничками
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Фото: Karri Kaas

«Государство с одной стороны выступает за то, чтобы отцы оставались дома с детьми, а матери занимались карьерой, а с другой стороны говорит, чтобы они бросали малыша и бежали в лес», – говорит отец четырехмесячного ребенка, который потрясен отношением, с которым он недавно столкнулся.

В прошлый четверг Тоомас (имя изменено, известно редакции), как и другие, получил приглашение на учебные сборы. Однако мужчина находится в отпуске по уходу за ребенком, которому всего несколько месяцев, а мать ребенка на работе. «Это было наше обоюдное согласие, чтобы мне не приходилось впахивать на двух работах, и я мог больше общаться с малышом», – объясняет Тоомас.

Прилежный семьянин был дома с малышом, когда получил сообщение, что ему нужно идти в лес. «Сообщение всплыло на моих наручных часах. Я не сразу отреагировал, мне показалось логичным, что раз я с малышом, то меня оно не касается», – говорит Тоомас, который поначалу был совершенно спокоен.

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