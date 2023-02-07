В середине февраля во всем мире влюбленные отмечают праздник любви. Люди дарят подарки своим любимым, но часто забывают, что всем нам нужна любовь и дарить ее нужно в первую очередь самим себе. Кристина Пяртельпоэг и Марин Мокс откровенно рассказали о своем пути к любви к себе.
«Как здорово, что не все люди одинаковы!» Эстонские инфлюенсеры рассказали, как научиться любить себя
Менеджер по работе с клиентами и тренер Марин Мокс знает, что нужно время, чтобы научиться любить себя. «Это не приходит из ниоткуда. Возможно, мне помогло то, что я очень увлекалась спортом с детства. Благодаря спорту я увидела, на что способно мое тело. Плюс, конечно, наличие детей», – говорит мать троих детей.
«Внешний вид, конечно, важен, но не на столько, если задуматься о том, что на что способно твое тело. Благодаря этому я на самом деле восхищаюсь собой и своим телом», – признается она, добавляя, что годами тренировалась и вносил вклад в благополучие своего тела. «В здоровом теле – здоровый дух».
«Я очень коммуникабельный человек, очень открытый, и я не стыжусь ни себя, ни чего-то нестандартного во мне. Мое тело, даже нагое, никогда не было для меня проблемой. При этом со стороны понимаешь, что тебе как бы должно быть стыдно, а это не нормально», – подчеркивает Марин.
«Даже, например, родимые пятна – надо спрятать. Визажисты часто спрашивают, будем ли полностью перекрывать. Собираясь на фотосет, проверяю, обрабатывает ли фотограф как-то родимое пятно. Может быть, я была немного другой с самого начала, и я получила так много внимания, что это заставляет меня укреплять свою уверенность в себе. Может быть, это тоже своего рода защитная позиция», – думает она.
Как женщина, активно занимающаяся спортом, Марин хорошо знает, что нужно всегда быть готовой к комментариям со стороны. «Часто говорят, что с тобой что-то не так – маленькая грудь, большая попа, слишком мускулистые ноги и так далее. Я это замечаю, но не позволяю этому меня задеть. Мне просто нравится, что у меня такие ноги – они очень сильные и быстрые – я могу ходить километры на высоких каблуках, могу приседать с разным весом, а если нужно, то могу и ногой по лицу!»
«Мне очень нравятся разные люди. Я думаю, как здорово, что не все люди одинаковы. Вы должны найти в себе что-то уникальное и хорошее, что отличает вас от других. Возможно, это и есть ваша сила. Возможно, эти ваши «минусы» являются вашей силой. Эта уникальность, благодаря которой можно полюбить себя и осознать, что да, я такая, не такая, как ты, и очень этим довольна. Все хотят быть в чем-то одинаковыми – это диктуют модные тенденции. Но вы должны ценить себя и найти свое «я», – добавляет она.
Блогер и бывшая телеведущая Кристина Пяртельпоэг согласна с Марин и подтверждает, что люди должны в первую очередь научиться любить себя – это не так просто, будто ты смотришь в зеркало и начинаешь любить себя, как по волшебству. «Я долго шла к этому. Я прочитала много разных цитат и книг – многому научилась из этого. Я где-то читала, не помню где, что тело, с которым ты находишься здесь, на земле, всего лишь средство передвижения. То, что внутри тебя, значит гораздо больше! Как автомобили! Тело переносит вас из точки А в точку Б. То, что вы не похожи на другие машины, не означает, что вы хуже», – приводит она пример.
Однако в один прекрасный момент Кристина поняла, что такой она родилась и такая она есть – себя изменить нельзя. «Если я не люблю себя, никто другой тоже не полюбит. Так начался мой путь любви к себе – я хотела найти партнера и спутника, но чувствовала, что если я не буду любить, ценить и уважать себя, то и никто другой не сможет», – признается она.
«Я провела много времени наедине с собой. Что меня многому научило, так это то, что я смотрела в зеркало на себя в белье. Какое-то время спустя привыкаешь к себе. Многие люди не хотят смотреть на себя в зеркало, но чем больше выэто делаете, тем больше вы начинаете любить себя. Просто любуйся собой, и все!» – рекомендует Пяртельпоэг.
«Путь к любви к себе поначалу кажется чем-то очень холистическим, но это не так», – улыбается она. «Однажды я видела в кино, как девочка каждый день рождения отключала телефон и ходила на свидание с самой собой. Ходила в кино, ресторан, кафе, читала книгу – проводила время наедине с собой. Я начала делать то же самое каждый месяц, а не раз в год, в свой день рождения. Тогда у меня не было отношений и у меня не было ребенка», – вспоминает она.
"На самом деле можно начать именно с этого: своди себя на свидание! Сходи пообедать в Solaris, сделай покупки – делай то, что тебе нравится! Наслаждайся своими мыслями и временем наедине с собой!» – призывает всех к действию Кристина.