«Как здорово, что не все люди одинаковы!» Эстонские инфлюенсеры рассказали, как научиться любить себя

Фото: Marie-helene Jäger

Менеджер по работе с клиентами и тренер Марин Мокс знает, что нужно время, чтобы научиться любить себя. «Это не приходит из ниоткуда. Возможно, мне помогло то, что я очень увлекалась спортом с детства. Благодаря спорту я увидела, на что способно мое тело. Плюс, конечно, наличие детей», – говорит мать троих детей.

«Внешний вид, конечно, важен, но не на столько, если задуматься о том, что на что способно твое тело. Благодаря этому я на самом деле восхищаюсь собой и своим телом», – признается она, добавляя, что годами тренировалась и вносил вклад в благополучие своего тела. «В здоровом теле – здоровый дух».

«Я очень коммуникабельный человек, очень открытый, и я не стыжусь ни себя, ни чего-то нестандартного во мне. Мое тело, даже нагое, никогда не было для меня проблемой. При этом со стороны понимаешь, что тебе как бы должно быть стыдно, а это не нормально», – подчеркивает Марин.

«Даже, например, родимые пятна – надо спрятать. Визажисты часто спрашивают, будем ли полностью перекрывать. Собираясь на фотосет, проверяю, обрабатывает ли фотограф как-то родимое пятно. Может быть, я была немного другой с самого начала, и я получила так много внимания, что это заставляет меня укреплять свою уверенность в себе. Может быть, это тоже своего рода защитная позиция», – думает она.