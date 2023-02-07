Вт, 7.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

РАБОТА МЕЧТЫ ⟩ 28-летняя машинист поезда Кертту в свободное время оказывает секс-услуги

Limon.ee
28-летняя машинист поезда Кертту в свободное время оказывает секс-услуги
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Машинист поезда женщина. Снимок иллюстративный.
Машинист поезда женщина. Снимок иллюстративный. Фото: Vladimir Mulder/shutterstock

28-летняя девушка по имени Кертту работает в сфере секса и развлечений в маленьком поселке, где менее 5000 жителей. Если говорить более конкретно, то на жизнь она зарабатывает эротическим массажем. Но не все в округе рады такому соседству и осуждают девушку за такой источник дохода. 

Работает и проживает Кертту в поселке Руовеси, расположенном в 80 км к северу от Тампере (Финляндия). Девушка там родилась и ей всё нравится, пишет Yle.

Героиня этой истории рассказывает, что в небольшой деревне отношение к ее деятельности совершенно другое, не такое, как в городе. Но Кертту не совершенно не волнует, что скажут люди, потому что она работает легально, открыто и под своим именем. Она надеется, что со временем отношение изменится, когда у людей будет больше знаний и информации, тогда они смогут ее лучше понять. 

Ключевые слова
Наверх