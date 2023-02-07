28-летняя девушка по имени Кертту работает в сфере секса и развлечений в маленьком поселке, где менее 5000 жителей. Если говорить более конкретно, то на жизнь она зарабатывает эротическим массажем. Но не все в округе рады такому соседству и осуждают девушку за такой источник дохода.
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РАБОТА МЕЧТЫ ⟩ 28-летняя машинист поезда Кертту в свободное время оказывает секс-услуги
28-летняя машинист поезда Кертту в свободное время оказывает секс-услуги
Работает и проживает Кертту в поселке Руовеси, расположенном в 80 км к северу от Тампере (Финляндия). Девушка там родилась и ей всё нравится, пишет Yle.