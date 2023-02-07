РАБОТА МЕЧТЫ ⟩ 28-летняя машинист поезда Кертту в свободное время оказывает секс-услуги

Героиня этой истории рассказывает, что в небольшой деревне отношение к ее деятельности совершенно другое, не такое, как в городе. Но Кертту не совершенно не волнует, что скажут люди, потому что она работает легально, открыто и под своим именем. Она надеется, что со временем отношение изменится, когда у людей будет больше знаний и информации, тогда они смогут ее лучше понять.