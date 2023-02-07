65-летний Лундгрен показал, чем завтракает каждый день в течение последних лет

«Мой завтрак в течение последних нескольких лет. Белки в сочетании с простыми и сложными углеводами», – написал он.

Актер ведет активный образ жизни, занимается спортом и следит за своим питанием.

Лундгрен родился 3 ноября 1957 года в Стокгольме. Актер стал известным в 1985 году после исполнения роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части «Рокки».