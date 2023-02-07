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65-летний Лундгрен показал, чем завтракает каждый день в течение последних лет

Limon.ee
65-летний Лундгрен показал, чем завтракает каждый день в течение последних лет
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Дольф Лундгрен.
Дольф Лундгрен. Фото: DAVID SWANSON

65-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен 6 февраля в Instagram разместил фото своего завтрака, который состоит из двух вареных яиц, овсяной каши с фруктами и чая с молоком, пишет Гордон.

«Мой завтрак в течение последних нескольких лет. Белки в сочетании с простыми и сложными углеводами», – написал он.

Актер ведет активный образ жизни, занимается спортом и следит за своим питанием.

Лундгрен родился 3 ноября 1957 года в Стокгольме. Актер стал известным в 1985 году после исполнения роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части «Рокки».

Лундгрен снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Разборка в Маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Властелины вселенной», «Дерево Джошуа», «Каратель» и трилогия «Неудержимые». В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм «Защитник».

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