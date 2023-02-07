Два вопроса, которые нельзя задавать женщине: мужчины услышат только вранье

Они все равно не услышат в ответ правду, но могут спровоцировать даму сердца на вранье или негативное молчание. Так что лучше проявить терпение и обойтись без них.

Во-первых, женщина никогда не ответит честно на вопрос о количестве половых партнеров у нее, особенно если ей давно перевалило за 30-40. У каждого своя история, а эту дамы стараются хранить в секрете.