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Принц Гарри выступит в суде против Меган Маркл

Limon.ee
Принц Гарри выступит в суде против Меган Маркл
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Меган Маркл и принц Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Nancy Kaszerman

Казалось, что отношения герцога и герцогини Сассекских прочно связаны общей ненавистью к королевской семье и ничто не может стать причиной разлада между ними, пишет Супер.

Однако семейные дрязги никогда не проходят бесследно, и смелые высказывания Гарри и Меган в итоге сыграли против них. Как сообщает издание Mirror, принц будет свидетельствовать против своей жены в суде. Но спешим вас успокоить: мера эта вынужденная и Гарри вряд ли будет делать это с должным усердием.

Дело в том, что сестра Маркл Саманта обвинила ее в клевете и нанесении ущерба репутации. Якобы в нашумевших интервью герцогиня Сассекская вела себя как отъявленная врунья и говорила неправду о своей собственной семье. Поначалу обвинение показалось монаршей чете просто смешным и не заслуживающим их внимания, но родственница Меган оказалась настойчивее, чем они предполагали (видимо, это семейное).

Теперь же, по информации издания, Гарри предстоит дать показания, которые Саманта намерена использовать против сестры. Они будут даны под присягой и записаны на видео. А до этого на вопросы разъяренной родственницы придется ответить и самой Меган. В качестве компенсации сестра герцогини желает получить 60 тысяч фунтов стерлингов и публичное признание Маркл, что покойная королева Елизавета и король Карл «не являются расистами».

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