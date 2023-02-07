Принц Гарри выступит в суде против Меган Маркл

Однако семейные дрязги никогда не проходят бесследно, и смелые высказывания Гарри и Меган в итоге сыграли против них. Как сообщает издание Mirror, принц будет свидетельствовать против своей жены в суде. Но спешим вас успокоить: мера эта вынужденная и Гарри вряд ли будет делать это с должным усердием.

Дело в том, что сестра Маркл Саманта обвинила ее в клевете и нанесении ущерба репутации. Якобы в нашумевших интервью герцогиня Сассекская вела себя как отъявленная врунья и говорила неправду о своей собственной семье. Поначалу обвинение показалось монаршей чете просто смешным и не заслуживающим их внимания, но родственница Меган оказалась настойчивее, чем они предполагали (видимо, это семейное).