Берегите себя! Премьер-министр Финляндии Санна Марин заболела кишечным гриппом

Глава правительства Финляндии Марин сказала, что сначала заболела ее дочь, это произошло на выходных, теперь же болезнь добралась и до нее.

Кишечный грипп – это острое вирусное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт. Его основные симптомы – жидкий стул с приступами боли в животе, а также тошнота и рвота.

«Кишечный грипп, которым заболела моя дочь в выходные, теперь добрался и до меня, поэтому сегодня мне придется пропустить работу», – написала Санна Марин на своей странице в Твиттере.