Финский премьер-министр Санна Марин сообщила в соцсети, что заболела ротавирусом, по этой причине она временно не будет выполнять свои рабочие обязанности.
Берегите себя! Премьер-министр Финляндии Санна Марин заболела кишечным гриппом
Берегите себя! Премьер-министр Финляндии Санна Марин заболела кишечным гриппом
Глава правительства Финляндии Марин сказала, что сначала заболела ее дочь, это произошло на выходных, теперь же болезнь добралась и до нее.
Кишечный грипп – это острое вирусное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт. Его основные симптомы – жидкий стул с приступами боли в животе, а также тошнота и рвота.
«Кишечный грипп, которым заболела моя дочь в выходные, теперь добрался и до меня, поэтому сегодня мне придется пропустить работу», – написала Санна Марин на своей странице в Твиттере.
Tyttärellä viikonloppuna ollut vatsatauti saavutti lopulta minutkin, joten joudun jäämään tänään pois työtehtävistä.— Sanna Marin (@MarinSanna) February 7, 2023
Ключевые слова