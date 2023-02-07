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Берегите себя! Премьер-министр Финляндии Санна Марин заболела кишечным гриппом

Limon.ee
Берегите себя! Премьер-министр Финляндии Санна Марин заболела кишечным гриппом
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Санна Марин.
Санна Марин. Фото: Heikki Saukkomaa

Финский премьер-министр Санна Марин сообщила в соцсети, что заболела ротавирусом, по этой причине она временно не будет выполнять свои рабочие обязанности. 

Глава правительства Финляндии Марин сказала, что сначала заболела ее дочь, это произошло на выходных, теперь же болезнь добралась и до нее. 

Кишечный грипп – это острое вирусное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт. Его основные симптомы – жидкий стул с приступами боли в животе, а также тошнота и рвота. 

«Кишечный грипп, которым заболела моя дочь в выходные, теперь добрался и до меня, поэтому сегодня мне придется пропустить работу», – написала Санна Марин на своей странице в Твиттере. 

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