Стиг Ряста, удостоенный ордена от президента: все вдруг начинают тебя поздравлять, а ты не понимаешь, с чем

«Я понял, что это всегда начинается так, что все вдруг начинают звонить тебе и поздравлять, а ты не понимаешь, с чем», – улыбается Стиг Ряста (42), музыкант, получивший медаль Белой звезды V степени от президента.

Он признается, что совершенно не ожидал этого. «Каждый год, когда вручаются награды, я уделяю этому пристальное внимание, но, поскольку я не знал точно, когда именно это происходит, эта новость была очень неожиданной», – говорит Стиг, который узнал о признании от знакомого журналиста. «Он позвонил мне, и в то же время в мессенджере начали приходить поздравления, а потом я погуглил, чтобы узнать, что происходит», – смеется он.