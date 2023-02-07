«Отличные», – радостно сказал порталу Elu24 о первых эмоциях музыкант Стиг Ряста, удостоенный ордена Белой звезды V степени от президента.
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Стиг Ряста, удостоенный ордена от президента: все вдруг начинают тебя поздравлять, а ты не понимаешь, с чем
Стиг Ряста, удостоенный ордена от президента: все вдруг начинают тебя поздравлять, а ты не понимаешь, с чем
«Я понял, что это всегда начинается так, что все вдруг начинают звонить тебе и поздравлять, а ты не понимаешь, с чем», – улыбается Стиг Ряста (42), музыкант, получивший медаль Белой звезды V степени от президента.
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