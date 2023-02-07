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Стиг Ряста, удостоенный ордена от президента: все вдруг начинают тебя поздравлять, а ты не понимаешь, с чем

Анналийза Кёсс
Стиг Ряста, удостоенный ордена от президента: все вдруг начинают тебя поздравлять, а ты не понимаешь, с чем
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Стиг Ряста на конкурсе Eesti Laul а 2022 году.
Стиг Ряста на конкурсе Eesti Laul а 2022 году. Фото: Remo Tõnismäe

«Отличные», – радостно сказал порталу Elu24 о первых эмоциях музыкант Стиг Ряста, удостоенный ордена Белой звезды V степени от президента.

«Я понял, что это всегда начинается так, что все вдруг начинают звонить тебе и поздравлять, а ты не понимаешь, с чем», – улыбается Стиг Ряста (42), музыкант, получивший медаль Белой звезды V степени от президента.

Он признается, что совершенно не ожидал этого. «Каждый год, когда вручаются награды, я уделяю этому пристальное внимание, но, поскольку я не знал точно, когда именно это происходит, эта новость была очень неожиданной», – говорит Стиг, который узнал о признании от знакомого журналиста. «Он позвонил мне, и в то же время в мессенджере начали приходить поздравления, а потом я погуглил, чтобы узнать, что происходит», – смеется он.

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