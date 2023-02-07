Майлис Репс родила двойню

Майлис Репс родила седьмого и восьмого детей, но ни политик, ни юрист, представляющий ее, не комментируют это событие, сообщает Kroonika.

На звонок Elu24 Репс тоже не ответила. «Учитывая все происходящее, я нахожусь под наблюдением. Поэтому на данный момент не могу ничего объяснить», – рассказала Репс порталу Elu24 о беременности в ноябре.

В семье политика уже шестеро детей: Ричард, Карл Роберт, Генри Роджер, Фредерик, Элизабет и Шарлотта.

В сентябре 2021 года Репс призналась в программе Pealtnägija, что потеряла ребенка на 20-й неделе беременности одновременно с появлением подозрений в коррупции.

Репс подтвердила, что раньше не говорил о потере ребенка. «Я думаю, что об этом знают три близких мне человека».

«Потерять ребенка на 20-й неделе, когда ты знаешь, что это дочь, и уже придумала ей имя...» – заявила политик. Затем интервьюер Таави Эйлат спросил, что именно произошло. «Сердце не билось и все!»

Представители Репс также объяснили, почему она решила уйти с министерского поста. «По-человечески всего было просто слишком много», – сказала она о том, что, помимо потери ребенка, она только что разошлась с мужем, с которым прожила в браке несколько десятков лет.