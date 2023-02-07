27-летняя Хейли Джейд Скотт рассказала, что в этот уик-энд получила предложение руки и сердца от своего бойфренда.
ФОТО ⟩ Дочь Эминема выходит замуж
Дочь Эминема выходит замуж
«Обычный такой обзор выходных… 4.02.2023. Я люблю тебя, Эван», — написала Хейли, единственная дочь рэпера Эминема от экс-супруги Кимберли Энн Скотт.
Делая предложение своей возлюбленной, молодой человек решил соблюсти классические каноны: встал на одно колено и преподнес открытую коробочку с помолвочным кольцом.
Хейли Джейд и ее будущий муж Эван Макклинток встречаются уже около 7 лет. Как сообщает издание Daily Mail, они познакомились в 2016 году во время учебы в Мичиганском университете.
К слову, дочь Эминема – певица, блогер с 3 миллионами подписчиков, а также автор популярного подкаста Just a little shady.