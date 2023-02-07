ФОТО ⟩ Дочь Эминема выходит замуж

«Обычный такой обзор выходных… 4.02.2023. Я люблю тебя, Эван», — написала Хейли, единственная дочь рэпера Эминема от экс-супруги Кимберли Энн Скотт.

Делая предложение своей возлюбленной, молодой человек решил соблюсти классические каноны: встал на одно колено и преподнес открытую коробочку с помолвочным кольцом.

Хейли Джейд и ее будущий муж Эван Макклинток встречаются уже около 7 лет. Как сообщает издание Daily Mail, они познакомились в 2016 году во время учебы в Мичиганском университете.