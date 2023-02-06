СМЕЛО! ⟩ Фотографии полностью обнаженной Эмили Ратаковски взорвали Инстаграм

В блоге Эмили Ратаковски поделилась снимками со свежей фотосессии, на которых предстала полностью обнаженной. Как ей до сих пор удается удивлять публику нюдсами, остается загадкой. Но согласитесь, каждый раз прямо глаз не оторвать. Правда, теперь Эмили все же прикрыла руками грудь, да и в целой серии снимков нашлись такие, на которых она хоть минимально, но одета. В общем, складывается ощущение, что это еще не предел откровенности.

Сногсшибательную фигуру Эмили даже комментировать не будем, а вот про стрижку промолчать не можем. Похоже, короткий боб с челкой все-таки не парик. С новой прической знаменитость ходит уже несколько дней - то ли это тотальная смена имиджа, то ли способ справиться с депрессией. Совсем недавно модель жаловалась на невезение в личной жизни и призналась, что прибегла к приложениям для знакомств. Возможно, дело вовсе не в плохой прическе, Эмили, а, например, в обилии обнаженки с твоим участием на просторах Сети.