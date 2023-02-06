Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопы

Уже несколько недель Роман Костомаров борется за жизнь в больнице, куда его доставили сразу после новогодних праздников с комбинированным диагнозом: пневмония, сепсис и двусторонний гидроторакс (скопление жидкости в плевральных полостях). Увы, но длительное подключение к аппарату ЭКМО спровоцировало в организме спортсмена серьезный сбой.

У Романа началась гангрена, и медики пока не могут сказать, насколько сильно повреждены ткани. После долгих дебатов, сообщают журналисты, врачи все же решили делать операцию. По информации СМИ, на данный момент звезде льда ампутировали стопы, но есть основания полагать, что Костомарову снова придется лечь под нож. «Он уже прооперирован, сейчас смотрят насколько ткани живы, чтобы дальше понять какую тактику применять. К сожалению, возможны еще операции», - сообщил из докторов, хорошо знакомый с ситуацией.

Теперь Костомарову, вероятно, придется передвигаться при помощи специальных протезов. Понятное дело, речь о возобновлении спортивной карьеры Романа уже не идет.