ФОТО ⟩ 45-летняя Ольга Орлова стала матерью

Еще в ноябре Орлова раскрыла пол ребенка через анекдот. «Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: «Когда уже мне сообщат пол моего сына?». УЗИст строго смотрит на него и сдержанно отвечает: «Сообщаю: «Пол вашего сына - девочка», - призналась она.

Артистка удивлялась реакцией подписчиков, которые беспокоились за ее состояние. «Ну мы же все разные. Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка. Мы оба прошли большое количество обследований, мы оба были очень настроены на хороший результат. Я - здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно!» - восклицала Ольга.

И теперь ведущая рассказала, что, наконец, увидела свою дочь. «Привет, мир! Я - Аня. 6.02.2023», - написала она в соцсетях. С этим событием ее поздравили подруги, коллеги и поклонники.