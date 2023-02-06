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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Турецкие ученые: сегодняшнее землетрясение сравнимо со взрывом 130 атомных бомб, и это еще не конец

Limon.ee
Турецкие ученые: сегодняшнее землетрясение сравнимо со взрывом 130 атомных бомб, и это еще не конец
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Землетрясение с эпицентром в Турции, произошедшее сегодня ночью, по своей мощности сравнимо со взрывом 130 атомных бомб. Об этом заявили турецкие ученые, пишет Eestinen.fi.

Оно уступает по разрушительности лишь катастрофе августа 1999 года, когда жертвами стихии стали более 17 тысяч человек.

«Землетрясение ощущалось в 8-10 провинциях. Мы говорим о разломе протяженностью порядка 180 километров, он прошел ровно по линии Восточно-Анатолийского разлома. Это самое мощное землетрясение после случившегося 17 августа 1999 года», – заявил директор Обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института сейсмических исследований профессор Халук Озенер агентству DHA.

Он предупредил, что афтершоки могут продолжаться довольно продолжительное время, и призвал не входить в здания, поврежденные землетрясением.

Другой турецкий ученый-геофизик Ахмет Эрджан заявил газете Duvar, что афтершоки могут продолжаться 2-3 года.

Последствия землетрясения ощущались в основном в Турции и Сирии, но толчки ощущались в Иордании, Ливане, Ираке, Израиле, Армении и Грузии.

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