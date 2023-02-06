Землетрясение с эпицентром в Турции, произошедшее сегодня ночью, по своей мощности сравнимо со взрывом 130 атомных бомб. Об этом заявили турецкие ученые, пишет Eestinen.fi.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Турецкие ученые: сегодняшнее землетрясение сравнимо со взрывом 130 атомных бомб, и это еще не конец
Оно уступает по разрушительности лишь катастрофе августа 1999 года, когда жертвами стихии стали более 17 тысяч человек.
«Землетрясение ощущалось в 8-10 провинциях. Мы говорим о разломе протяженностью порядка 180 километров, он прошел ровно по линии Восточно-Анатолийского разлома. Это самое мощное землетрясение после случившегося 17 августа 1999 года», – заявил директор Обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института сейсмических исследований профессор Халук Озенер агентству DHA.
Он предупредил, что афтершоки могут продолжаться довольно продолжительное время, и призвал не входить в здания, поврежденные землетрясением.
Другой турецкий ученый-геофизик Ахмет Эрджан заявил газете Duvar, что афтершоки могут продолжаться 2-3 года.
Последствия землетрясения ощущались в основном в Турции и Сирии, но толчки ощущались в Иордании, Ливане, Ираке, Израиле, Армении и Грузии.