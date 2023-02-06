5 февраля радио Elmar посетил легендарный певец Борис Лехтлаан, который рассказал, что уже 15 лет жертвует все заработанные гонорары Таллиннской детской больнице, пишет Elu24.
Этот эстонский певец 15 лет жертвует все гонорары Таллиннской детской больнице: так будет и после его смерти
Легендарный певец Борис Лехтлаан, который скоро отметит свое 77-летие. Звезда удивил радиослушателей, рассказав, что уже 15 лет жертвует все свои доходы Таллиннской детской больнице.
По словам исполнителя, деньги, собранные от гонораров и выступлений, автоматически идут на нужды больницы. «Тысячи евро поступают в течение нескольких лет и направляются прямо в детскую больницу. Так будет и после моей смерти», - пояснил Лехтлаан.
Благотворительность была близка сердцу певца с детства, когда он помогал своим младшим братьям и противостоял хулиганам. На протяжении всей своей музыкальной карьеры он отдавал гонорары за свои выступления на благородные цели.
Легендарный певец проводит свои дни, занимаясь оздоровительными видами спорта, и больше не стремится выступать на сцене: «Я больше не хочу много выступать. Я делаю это только тогда, когда мне это действительно необходимо,- например, на больших концертах».
Однако поклонникам певца не стоит расстраиваться, ведь он по-прежнему выступает на благотворительных мероприятиях. «Мне нравится, когда есть оркестр и много исполнителей. Я с удовольствием приму участие в любом таком концерте», - уверяет Лехтлаан.