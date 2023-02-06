Этот эстонский певец 15 лет жертвует все гонорары Таллиннской детской больнице: так будет и после его смерти

Легендарный певец Борис Лехтлаан, который скоро отметит свое 77-летие. Звезда удивил радиослушателей, рассказав, что уже 15 лет жертвует все свои доходы Таллиннской детской больнице.

По словам исполнителя, деньги, собранные от гонораров и выступлений, автоматически идут на нужды больницы. «Тысячи евро поступают в течение нескольких лет и направляются прямо в детскую больницу. Так будет и после моей смерти», - пояснил Лехтлаан.

Борис Лехтлаан Фото: Raigo Pajula

Благотворительность была близка сердцу певца с детства, когда он помогал своим младшим братьям и противостоял хулиганам. На протяжении всей своей музыкальной карьеры он отдавал гонорары за свои выступления на благородные цели.

Легендарный певец проводит свои дни, занимаясь оздоровительными видами спорта, и больше не стремится выступать на сцене: «Я больше не хочу много выступать. Я делаю это только тогда, когда мне это действительно необходимо,- например, на больших концертах».