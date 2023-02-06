Вероятная сожительница хозяина Кремля Алина Кабаева появилась на юбилейных мероприятиях НМГ и заявила, что пропаганда не уступает автомату Калашникова, пишет glavred.info.
Стала похожа на Путина: Кабаева озадачила странным внешним видом
Вероятная любовница российского диктатора Владимира Путина и по совместительству председатель совета директоров российской Национальной медиагруппы (НМГ) Алина Кабаева вышла в свет и удивила не только своими заявлениями, но и странным внешним видом.
Кабаева появилась на юбилейных мероприятиях медиагруппы и заявила, что деятельность пропагандистов ни в чем не уступает боевому оружию, в частности, автомату Калашникова, пишет Meduza.
«Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас, и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова», - заявила Кабаева.
В Сети выступление Кабаевой вызвало бурное обсуждение. Пользователи обсудили в том числе и ее внешний вид. Судя по всему, сожительница Путина либо переборщила с уколами красоты, либо сделала неудачную пластическую операцию: «Спасибо, Алина. Сказано в точку. Столько людей телевидение еще не убивало»; «Все верно. Зомбоящик это самое эффективное оружие властей. Словом можно убить»; «Кабаева сообщила ценную информацию. Пригодится как свидетельское показание на процессе в Гааге, где будут судить Эрнста, Соловьёва, Киселёва и Скабееву. И саму Кабаеву, разумеется».