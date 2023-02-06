Стала похожа на Путина: Кабаева озадачила странным внешним видом

Вероятная любовница российского диктатора Владимира Путина и по совместительству председатель совета директоров российской Национальной медиагруппы (НМГ) Алина Кабаева вышла в свет и удивила не только своими заявлениями, но и странным внешним видом.

Кабаева появилась на юбилейных мероприятиях медиагруппы и заявила, что деятельность пропагандистов ни в чем не уступает боевому оружию, в частности, автомату Калашникова, пишет Meduza.

«Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас, и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова», - заявила Кабаева.