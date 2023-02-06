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Голливудская звезда Ева Лонгория показала, как готовит омлет

Limon.ee
Голливудская звезда Ева Лонгория показала, как готовит омлет
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Ева Лонгория.
Ева Лонгория. Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Американская актриса мексиканского происхождения Ева Лонгория на своей странице в Instagram 2 февраля опубликовала видео, снятое на кухне, пишет Гордон.

Актриса показала, как готовит омлет на завтрак.

Она предварительно в отдельной емкости взбила венчиком яйца. На разогретую сковороду положила два кусочка масла. Вылила яйца. Положила сверху мелко порезанную ветчину, измельченный шнитт-лук и крем-сыр. С помощью лопатки свернула яйцо в рулет.

Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012).

Также она снялась в фильмах «Девушка моих кошмаров», «Невеста с того света», «Низшее образование», «Нет мужчин – нет проблем», «Кристиада», «Дора и Затерянный город».

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