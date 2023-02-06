Американская актриса мексиканского происхождения Ева Лонгория на своей странице в Instagram 2 февраля опубликовала видео, снятое на кухне, пишет Гордон.
Голливудская звезда Ева Лонгория показала, как готовит омлет
Голливудская звезда Ева Лонгория показала, как готовит омлет
Актриса показала, как готовит омлет на завтрак.
Она предварительно в отдельной емкости взбила венчиком яйца. На разогретую сковороду положила два кусочка масла. Вылила яйца. Положила сверху мелко порезанную ветчину, измельченный шнитт-лук и крем-сыр. С помощью лопатки свернула яйцо в рулет.
Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012).
Также она снялась в фильмах «Девушка моих кошмаров», «Невеста с того света», «Низшее образование», «Нет мужчин – нет проблем», «Кристиада», «Дора и Затерянный город».
Ключевые слова