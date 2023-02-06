Голливудская звезда Ева Лонгория показала, как готовит омлет

Она предварительно в отдельной емкости взбила венчиком яйца. На разогретую сковороду положила два кусочка масла. Вылила яйца. Положила сверху мелко порезанную ветчину, измельченный шнитт-лук и крем-сыр. С помощью лопатки свернула яйцо в рулет.