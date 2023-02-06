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Астролог раскрыла, кому звезды приготовят самый роскошный подарок на 14 февраля

Limon.ee
Астролог раскрыла, кому звезды приготовят самый роскошный подарок на 14 февраля
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14 февраля. Иллюстративное фото
14 февраля. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Приближается День всех влюбленных - праздник, который пробуждает в нас жажду романтики и любви. Те, кто пока не встретил вторую половинку, надеются, что именно 14 февраля чудо произойдет.

В День святого Валентина те, у кого есть пара, ждут от любимого человека больше нежности, ласки, заботы. И, конечно, подарков! Ну а те, кто еще не встретил любовь, очень надеются, что именно в эту волшебную дату произойдет чудо, и Вселенная избавит их от одиночества. Кто 14 февраля 2023-го может рассчитывать на подарки звёзд, Лайфу рассказала астролог Елена Соболева.

Экзальтированная Венера, отвечающая за любовь и отношения, соединится в самом романтическом и мечтательном знаке Рыб со своей высшей октавой - Нептуном. Такое великолепное соединение, конечно же, всех нас настроит на романтический лад. Мы станем более нежными, понимающими и чувствительными

Более того, рядом вот с этим чудесным соединением Венеры и Нептуна будет находиться еще и Селена. Это важнейшая фиктивная точка, которая обязательно учитывается в любом прогнозе. Селена, которую также называют Белой Луной, несет в себе светлое начало, гармонию и настоящую благодать.

Кто окажется счастливчиками, для которых День святого Валентина приготовит гораздо больше волшебных сюрпризов, чем для всех остальных? На подарки звезд могут смело рассчитывать люди, родившиеся с 11 по 16 марта, с 12 по 17 июля, с 12 по 17 ноября. Вселенная укутает их невероятной атмосферой истиной взаимной любви. Прекрасную возможность встретить любовь, получить заветную валентинку или услышать самые важные слова получат и те, кто рожден с 11 по 16 мая и с 11 по 16 января.

Если ваш день рождения не попал в указанные даты - не расстраивайтесь. Абсолютно каждому из нас в День святого Валентина Вселенная подарит что-то очень важное и приятное. Поэтому не стесняйтесь признаваться в своих чувствах. Любите и будьте любимы.

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