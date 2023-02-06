Ляйсан Утяшева рассказала о необычном напитке, который спасает от лишнего веса и бодрит

По словам Утяшевой, чашечка кофе с кокосовым маслом (не с молоком) помогает заменить 5–7 приемов обычного кофе. При этом напиток, который также называют кето-кофе, дает еще более длительный заряд бодрости, отлично подавляет чувство голода и ускоряет метаболизм.

Вот вам три причины, чтобы попробовать необычную смесь. Во-первых, этот источник энергии действует на организм дольше, так как масло замедляет усвоение кофеина. Во-вторых, напиток просто необходим следящим за фигурой. «Отличный вариант для тех, кому бывает сложно впихнуть в себя полноценный завтрак, а потом дотянуть до обеда. Жирные кислоты, которые содержатся в кокосовом масле, с одной стороны, создают ощущение сытости, а с другой - разгоняют метаболизм, защищая вас от появления лишнего веса», - объясняет Ляйсан.

Наконец, кето-кофе не только снижает негативное воздействие кофеина на пищеварение, но и стимулирует за счет масла необходимые процессы. «Кофе, да еще и на голодный желудок, агрессивно воздействует на стенки желудка. Кокосовое масло позволяет нейтрализовать этот эффект, а также ускорить работу ЖКТ и облегчить утренние физиологические ритуалы», — уверяет Утяшева.