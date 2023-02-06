НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Василиса Володина назвала идеальное время для смены имиджа

По прогнозу Василисы Володиной, наступившая неделя как нельзя лучше подходит для изменений во внешности, пишет Super.

«Прекрасное время обновить гардероб, сменить стиль, имидж, попробовать яркий цвет волос, вдохновившись героиней кино, подругой или случайной незнакомкой на улице», – заверяет астролог.

Ближайшие семь дней благоприятны не только для трансформаций во внешности, но и для решения рабочих вопросов. «Хорошее время, чтобы искать деньги на свои проекты в «чужом кармане», нанимать сотрудников, объединять ресурсы с партнерами. Удачные трудовые будни для тех, кто созидает и творит в большой команде», – объясняет Василиса.