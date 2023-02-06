Жительница Эстонии Неле сердится на свой банк. По ее мнению, SEB намеренно изменил дату платежа, чтобы начислить ей более высокий ежемесячный платеж по кредиту. «Если хочешь сам что-то изменить – плати, и немало», – пишет она в социальных сетях.
Для подписчиков
Мать семейства негодует: банк изменил дату платежа по жилищному кредиту, чтобы я платила больше!
Комментарий SEB
Мать семейства негодует: банк изменил дату платежа по жилищному кредиту, чтобы я платила больше!
В конце января Неле не смогла сдержать возмущения, когда прочитала извещение из SEB банка. Речь шла об оплате кредита за дом. Разозленная эстонка написала об этом гневный пост в Facebook. «Добро пожаловать в банановую республику!» – так начала гневный пост мать семейства. Неле пожаловалась, что банк SEB самовольно изменил дату погашения кредита, и ее это не устраивает.