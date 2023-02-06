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Мать семейства негодует: банк изменил дату платежа по жилищному кредиту, чтобы я платила больше!

Комментарий SEB
Хевели Туйск
Мать семейства негодует: банк изменил дату платежа по жилищному кредиту, чтобы я платила больше!
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Логотип банка SEB.
Логотип банка SEB. Фото: Liis Treimann

Жительница Эстонии Неле сердится на свой банк. По ее мнению, SEB намеренно изменил дату платежа, чтобы начислить ей более высокий ежемесячный платеж по кредиту. «Если хочешь сам что-то изменить – плати, и немало», – пишет она в социальных сетях.

В конце января Неле не смогла сдержать возмущения, когда прочитала извещение из SEB банка. Речь шла об оплате кредита за дом. Разозленная эстонка написала об этом гневный пост в Facebook. «Добро пожаловать в банановую республику!» – так начала гневный пост мать семейства. Неле пожаловалась, что банк SEB самовольно изменил дату погашения кредита, и ее это не устраивает.

«До сих пор датой выплаты было 28-е число. Поскольку изменение процентной ставки произойдет 30 января, SEB решил все в свою пользу и теперь заберет деньги 30 января», – пишет Неле.

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