Мать семейства негодует: банк изменил дату платежа по жилищному кредиту, чтобы я платила больше!

В конце января Неле не смогла сдержать возмущения, когда прочитала извещение из SEB банка. Речь шла об оплате кредита за дом. Разозленная эстонка написала об этом гневный пост в Facebook. «Добро пожаловать в банановую республику!» – так начала гневный пост мать семейства. Неле пожаловалась, что банк SEB самовольно изменил дату погашения кредита, и ее это не устраивает.