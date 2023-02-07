Гороскоп на 7 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.

Овен

Ситуация может потребовать от Овна поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Овен и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Овна желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви забота Овна может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Телец

Телец будет не прочь покомандовать окружающими. Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Тельца уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Тельцу будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Близнецы