Пн, 6.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку

Limon.ee
Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser

Женщину забрали в больницу, сообщает tsn.ua.

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. Знаменитость на своем внедорожнике сбил велосипедистку. Неприятный инцидент случился в Лос-Анджелесе.

Как сообщает TMZ, Шварценеггер ехал на небольшой скорости, а женщина перед актером поворачивала налево. Знаменитость не успел отреагировать и затормозить, в результате чего и произошло столкновение. В общем, женщину госпитализировали в больницу. Сообщается, что она получила незначительные травмы и хорошо себя чувствует. Тем временем Шварценеггер забрал велосипед потерпевшей и увез его в ремонт.

Источники в правоохранительных органах также рассказали изданию, что кинозвезда в ДТП не виноват, он в любом случае не успел бы затормозить, однако расследование продолжается.

Ключевые слова
Наверх