В Cети распространилось видео с массовой дракой в самолете: в конфликте приняли участие 15 женщин

Как сообщает издание Folha De Pernambuco, в конфликте приняли участие 15 женщин: 5 с одной стороны и 10 с другой. Их разнимали члены экипажа. Во время драки у одной из женщин даже слетел топ, но это не остановило ее. Издание G1 опубликовало видео произошедшего. Ролик также распространился в соцсетях.

Инцидент произошел до взлета, всех 15 участниц драки сняли с рейса.

В авиакомпании выразили сожаление по поводу произошедшего и отметили, что экипаж действовал в соответствиями с правилами обеспечения безопасности.