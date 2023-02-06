Драка началась после того, как одна из женщин решила посадить на чужое место своего ребенка с особенностями развития, пишет pravilamag.ru.
В Cети распространилось видео с массовой дракой в самолете: в конфликте приняли участие 15 женщин
В Бразилии пассажиры самолета стали свидетелями массовой драки с участием 15 женщин. Об этом пишет Daily Mail. Инцидент произошел во время рейса авиакомпании Gol Airlines из Сальвадора в Сан-Паулу. Отмечается, что конфликт разгорелся после того, как мать ребенка с особенностями развития попросила другую пассажирку уступить место ее ребенку и поменяться с ним местами. Женщина отказалась, и в итоге началась драка.
Как сообщает издание Folha De Pernambuco, в конфликте приняли участие 15 женщин: 5 с одной стороны и 10 с другой. Их разнимали члены экипажа. Во время драки у одной из женщин даже слетел топ, но это не остановило ее. Издание G1 опубликовало видео произошедшего. Ролик также распространился в соцсетях.
Инцидент произошел до взлета, всех 15 участниц драки сняли с рейса.
В авиакомпании выразили сожаление по поводу произошедшего и отметили, что экипаж действовал в соответствиями с правилами обеспечения безопасности.