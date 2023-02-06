Три неудачника февраля: на работе и в любви их ожидает серьезный сбой
Три неудачника февраля: на работе и в любви их ожидает серьезный сбой
Водолеи, Раки и Близнецы перенесут череду неудач в конце февраля, об этом предупредили астрологи. Поэтому, пока есть время им нужно морально подготовиться и запастись терпением.
Раки могут потерпеть неудачу на работе, если забудут про сроки выполнения поставленных задач. Начальник будет в ярости, да и коллеги могут обвинить во многих грех. Соблюдайте дедлайн и все пройдет без проблем.
Близнецы могут потянуться за ручкой и бумагой в конце февраля, чтобы написать заявление об уходе, настолько их может разочаровать сложившаяся в трудовом коллективе ситуация. Добьют проблемы в семье, но оптимизм способен все исправить.