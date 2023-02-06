НОСТАЛЬГИЯ! ⟩ «Взглянули и поняли, что выгляжу настоящей ревой»: супруга бывшего премьера показала старые фото в свой день рождения

«36 лет назад мои мать и отец, наверное, взглянули на меня и подумали, что я выгляжу настоящей ревой, и в тот день дали мне самое классное имя, – радостно написала Луиза Рыйвас в своем аккаунте в Instagram, – Они вырастили меня яростным бойцом, который никогда не сдается и всегда встает и идет дальше».

Певица призналась, что встает, даже если сломала ногу: «Я их ломала три раза за 36 лет».

По словам Луизы, в начале нового года она полна сил. «Новый год начался, и я чувствую себя хорошо, потому что у меня нет недостатка в энергии и задачах. Я собрала вокруг себя много вдохновляющих и прекрасных людей, которых я люблю больше всего на свете, и я благодарю всех вас сегодня, в мой день рождения, за то, что вы меня поддерживаете».

В конце она добавила на английском языке: «Стареть – это как взбираться на гору, от этого можно немного запыхаться, но вид намного лучше!»