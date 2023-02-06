Умер голливудский актер, звезда шести частей культовой комедии «Полицейская академия»

Джордж Р. Робертсон родился 20 апреля 1933 года в Брэмптоне, провинция Онтарио. Его кинодебют состоялся в 1968 году в знаменитом фильме ужасов Романа Полански «Ребенок Розмари». У Джорджа там была совсем маленькая роль без слов.

В 1984 году в прокат вышла первая часть «Полицейской академии». Зрители в разных странах мира были в восторге от комедии. Все актеры, которые снимались в ней, сразу же стали популярными.

Робертсон снялся также в сериале «Сумеречная зона», в фильме Оливера Стоуна «JFK» («Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»), в ряде других известных проектах.