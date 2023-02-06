В субботу, 4 февраля, стало известно о смерти популярного канадского актера Джорджа Р. Робертсона. За свою карьеру он сыграл около 80 ролей в кино и сериалах. Пожалуй, самой узнаваемой его работой стала роль начальника Херста в культовой комедии «Полицейская академия». Робертсон сыграл в шести первых частях этой голливудской франшизы.
Умер голливудский актер, звезда шести частей культовой комедии «Полицейская академия»
Умер голливудский актер, звезда шести частей культовой комедии «Полицейская академия»
Джордж Р. Робертсон родился 20 апреля 1933 года в Брэмптоне, провинция Онтарио. Его кинодебют состоялся в 1968 году в знаменитом фильме ужасов Романа Полански «Ребенок Розмари». У Джорджа там была совсем маленькая роль без слов.
В 1984 году в прокат вышла первая часть «Полицейской академии». Зрители в разных странах мира были в восторге от комедии. Все актеры, которые снимались в ней, сразу же стали популярными.
Робертсон снялся также в сериале «Сумеречная зона», в фильме Оливера Стоуна «JFK» («Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»), в ряде других известных проектах.
Актер умер 29 января в одной из больниц Торонто. Ему было 89 лет.
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