После объявления новости о закрытии семи линий бюджетной авиакомпании Ryanair из Таллинна, комментаторы в соцсетях разделились на несколько групп. Первая, она же категория домоседов, которые никуда никогда не летают, они только порадовались, что «любители халявы» больше не смогут увидеть Париж или позагорать на Кипре...
На 350 евро дороже, чем у Ryanair: цены на полеты из Таллинна шокируют
Вторая категория тех, кто Ryanair вообще за авиакомпанию не считает, они тоже порадовались. И лишь те, для кого услуги лоукост-перевозчика были чуть ли не жизненно необходимыми, бьют тревогу и ищут альтернативные маршруты, чтобы чаще видеться с родственниками, близкими, ездить на работу, в командировки или в отпуск в те города, куда с 1 апреля Ryanair из Таллинна больше летать не будет. Таких городов, кстати, семь: Пафос (Кипр), Валлетта (Мальта), Париж (Франция), Нюрнберг (Германия), Неаполь (Италия), Дублин (Ирландия) и Биллунд (Дания).
Бесконечные фотографии Эйфелевой башни, красот Неаполя и пляжей Кипра в соцсетях на страницах жителей Эстонии в последние годы были связаны именно со сверхдешевыми авиабилетами, которые предлагала авиакомпания Ryanair по этим направлениям.
В лучшие дни можно было улететь на Кипр за 39 евро туда-обратно. Или в Париж за 19 евро в оба конца. Конечно, доплата за багаж, если он так нужен, составляла еще несколько десятков евро, и резервирование посадочного места тоже было не бесплатным, но итоговая сумма за перелет в конце всё равно оставалась смешной. Для тех, кто летел с маленьким портфелем и полагался искусственному интеллекту при выборе места в самолете, ничего не нужно было доплачивать.
«Новые сборы - чрезмерны и делают Таллиннский аэропорт совершенно неконкурентоспособным по сравнению с другими европейскими аэропортами», - сказали представители Ryanair о причине закрытия семи авиалиний. По данным компании, другие аэропорты снижают свои сборы, чтобы восстановить позиции на рынке после пандемии коронавируса, пишет Rus.Postimees.
По словам директора по маркетингу авиакомпании Дары Бради, они пытались договориться с Таллиннским аэропортом о разумных пределах, но безуспешно.
«Предыдущие комментарии Ээро Пяргмяэ о том, что Ryanair закрыла эти маршруты из-за конкуренции, нелогичны и нелепы, учитывая, что Ryanair был единственным оператором на всех этих маршрутах», - заявила Бради.
По словам Бради, решение аэропорта наносит ущерб жителям Эстонии и здешнему бизнесу в целом.
Утверждения представителей авиакомпании о том, что от закрытия этих линий больше всего пострадают именно жители Эстонии, соответствуют действительности. В этом мы убедились на портале Limon.ee лично, сравнив цены до закрытия и после. Мы проверили стоимость на официальном сайте авиаперевозчика Ryanair в последний выходной день марта, когда еще осуществляется прямой перелет из Таллинна, и уже через две недели в тот же выходной искали самый быстрый рейс из эстонской столицы в один из перечисленных выше городов. Здесь поиск проходил при помощи сайта Skyscanner.
Билеты смотрели на одного человека в один конец.
КИПР (ПАФОС)
Было: 19 марта (воскресенье) 68.99 евро (4 часа и 50 минут) прямой Ryanair
Стало: 2 апреля (воскресенье) 345 евро (10 часов и 25 минут) 2 пересадки, LOT+LOT+Ryanair
МАЛЬТА (ВАЛЕТТА)
Было: 25 марта (суббота) 30.81 евро (4 часа и 10 минут) прямой Ryanair
Стало: 8 апреля (суббота) 177.99 евро (5 часов и 15 минут) 1 пересадка, airBaltic
ФРАНЦИЯ (ПАРИЖ)
Было: 25 марта (суббота) 48.99 евро (2 часа и 55 минут) прямой Ryanair
Стало: 8 апреля (суббота) 402 евро (8 часов и 40 минут) 2 пересадки easyJet+Ryanair
НЮРНБЕРГ (ГЕРМАНИЯ)
Было: 25 марта (суббота) 59.24 евро (2 часа и 25 минут) прямой Ryanair
Стало: 8 апреля (суббота) 173 евро (4 часа и 20 минут) 1 пересадка KLM+KLM
НЕАПОЛЬ (ИТАЛИЯ)
Было: 19 марта (воскресенье) 51.11 евро (3 часа и 20 минут) прямой Ryanair
Стало: 2 апреля (воскресенье) 85 евро (6 часов и 25 минут) 1 пересадка, Ryanair
ДУБЛИН (ИРЛАНДИЯ)
Было: 24 марта (пятница) 25.99 евро (3 часа 10 минут) прямой Ryanair
Стало: 7 апреля (пятница) 184 евро (5 часов 30 минут) 1 пересадка, Finnair
БИЛЛУНД (ДАНИЯ)
Было: 24 марта (пятница) 15.27 евро (1 час 55 минут) прямой Ryanair
Стало: 7 апреля (пятница) 123 евро (5 часов 15 минут) 1 пересадка, Lufthansa
Данные по состоянию на 6 февраля 2023 года 12:45.
Как вы можете увидеть, субботний рейс в Париж после закрытия линии Ryanair подорожает более чем на 350 евро. На Кипр стоимость билета повысится почти на 300 евро в один конец на одного человека. Конечно, это зависит от времени бронирования, даты перелета и многих других факторов, но мы сравнивали одинаковые дни, меняли лишь даты, выбирая самый быстрый перелет.