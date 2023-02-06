На 350 евро дороже, чем у Ryanair: цены на полеты из Таллинна шокируют

Вторая категория тех, кто Ryanair вообще за авиакомпанию не считает, они тоже порадовались. И лишь те, для кого услуги лоукост-перевозчика были чуть ли не жизненно необходимыми, бьют тревогу и ищут альтернативные маршруты, чтобы чаще видеться с родственниками, близкими, ездить на работу, в командировки или в отпуск в те города, куда с 1 апреля Ryanair из Таллинна больше летать не будет. Таких городов, кстати, семь: Пафос (Кипр), Валлетта (Мальта), Париж (Франция), Нюрнберг (Германия), Неаполь (Италия), Дублин (Ирландия) и Биллунд (Дания).

Эйфелева башня, Франция, Париж Фото: Marina Datsenko/Shutterstock

Бесконечные фотографии Эйфелевой башни, красот Неаполя и пляжей Кипра в соцсетях на страницах жителей Эстонии в последние годы были связаны именно со сверхдешевыми авиабилетами, которые предлагала авиакомпания Ryanair по этим направлениям.

В лучшие дни можно было улететь на Кипр за 39 евро туда-обратно. Или в Париж за 19 евро в оба конца. Конечно, доплата за багаж, если он так нужен, составляла еще несколько десятков евро, и резервирование посадочного места тоже было не бесплатным, но итоговая сумма за перелет в конце всё равно оставалась смешной. Для тех, кто летел с маленьким портфелем и полагался искусственному интеллекту при выборе места в самолете, ничего не нужно было доплачивать.