Грозит ампутация ноги: СМИ сравнили состояние Романа Костомарова с последними днями Юлии Началовой

По информации журналистов, у Костомарова на фоне пневмонии развились сепсис и инфекционная гангрена. Напомним, что спортсмена госпитализировали 10 января 2023 года из-за сильных болей в груди. Медики выявили у него тяжелую пневмонию, а из-за ухудшения состояния Романа Костомарова пришлось подключить к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Также фигуриста ввели в медикаментозную кому.

На текущий момент сообщается, что Роман находится в сознании, однако у него развивается некроз.

На днях сообщалось, что Костомарову могут ампутировать пальцы на руках и ногах, однако теперь появились слухи о более негативном развитии ситуации и угрозе ампутации у спортсмена левой ноги или стопы.

По сообщениям СМИ, инфекционная гангрена могла развиться из–а того, что Роман Костомаров был около месяца подключен к аппарату ЭКМО, что могло снизить кровоток в мелких сосудах и спровоцировать некроз. Аналогичная ситуация в свое время сложилась с певицей Юлией Началовой, которая долгое время игнорировала свою незаживающую рану на ноге, списывая это на волчанку и диабет. В итоге у нее началась гангрена, которая привела к заражению крови и смерти артистки.

Инфекция начала развиваться в пальце, и после его ампутации певице можно было спасти жизнь. Однако Началова, оставаясь в сознании, боялась этого и не соглашалась на ампутацию.

По словам тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовы, она постоянно на связи с больницей, где лежит Роман Костомаров. Тарасова прокомментировала также слухи о возможной ампутации у него конечностей.