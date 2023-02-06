Ситуацию с известным фигуристом Романом Костомаровым сравнили с тем, что переживала в последние дни певица Юлия Началова. Между тем тренер Татьяна Тарасова заявила об улучшении состояния фигуриста, пишет TopNews.
Грозит ампутация ноги: СМИ сравнили состояние Романа Костомарова с последними днями Юлии Началовой
По информации журналистов, у Костомарова на фоне пневмонии развились сепсис и инфекционная гангрена. Напомним, что спортсмена госпитализировали 10 января 2023 года из-за сильных болей в груди. Медики выявили у него тяжелую пневмонию, а из-за ухудшения состояния Романа Костомарова пришлось подключить к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Также фигуриста ввели в медикаментозную кому.
На текущий момент сообщается, что Роман находится в сознании, однако у него развивается некроз.
На днях сообщалось, что Костомарову могут ампутировать пальцы на руках и ногах, однако теперь появились слухи о более негативном развитии ситуации и угрозе ампутации у спортсмена левой ноги или стопы.
По сообщениям СМИ, инфекционная гангрена могла развиться из–а того, что Роман Костомаров был около месяца подключен к аппарату ЭКМО, что могло снизить кровоток в мелких сосудах и спровоцировать некроз. Аналогичная ситуация в свое время сложилась с певицей Юлией Началовой, которая долгое время игнорировала свою незаживающую рану на ноге, списывая это на волчанку и диабет. В итоге у нее началась гангрена, которая привела к заражению крови и смерти артистки.
Инфекция начала развиваться в пальце, и после его ампутации певице можно было спасти жизнь. Однако Началова, оставаясь в сознании, боялась этого и не соглашалась на ампутацию.
По словам тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовы, она постоянно на связи с больницей, где лежит Роман Костомаров. Тарасова прокомментировала также слухи о возможной ампутации у него конечностей.
«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше. Большую часть дня он дышит сам, своими лёгкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше», – цитирует Татьяну Тарасову Sport24.