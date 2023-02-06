НУЖНА ПОМОЩЬ ⟩ В Эльва пропала кошка Клара: «Очень беспокоюсь, ищу ее каждый день!»

Эмма-Мари сообщила в группе Эльва в соцсетях, что 27 января ее кошка Клара не вернулась домой. «Она всегда делает свой обычный обход вокруг дома, но на этот раз она не вернулась», – сказала Эмма-Мари. «Я очень беспокоюсь, и обращаюсь к вам, мои дорогие жители Эльва», – написала она, добавив, что ищет кота по несколько раз в день.

«Клара может быть в районе улиц Лаане, Пыллу и Кяо теэ в Эльва. Обыскивать такую ​​большую территорию в одиночку очень сложно», – сказала владелица кошки, которая в воскресенье вечером призвала всех помочь искать Клару. «Мы обошли все улицы района, но, к сожалению, так и не смогли найти Клару», – сказала Эмма-Мари. «Я общалась с одной организацией, и они рекомендовали искать в темноте, потому что тогда кошки чувствуют себя спокойнее и безопаснее на улице», – ответила владелица на вопрос комментатора о том, почему кошку ищут в темноте.

Пропавшая кошка Клара. Фото: Erakogu

«Пожалуйста, поищите в своих сараях и более теплых местах, где кошка могла бы спрятаться. Расскажите о Кларе своим детям и знакомым, которые передвигаются по этому району, покажите им фотографии Клары», – попросила хозяйка. Кошка откликается на имя Клара и прозвище Põlvik.

Нашедшему Клару предназначено вознаграждение в размере 200 евро.