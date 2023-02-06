«Каждый раз думаешь, что теперь точно видел все…» – с изумлением пишет один житель Эстонии, увидевший невероятную рекламу, пишет Elu24.
Уменьшает количество любовников? Реклама бюстгальтера смутила пользователей Сети
В группе Meedia- ja reklaamipärlid meilt ja mujalt в Facebook в выходные был размещен скриншот страницы Facebook, торгующей одеждой. Спонсорская реклама гласит: «Почувствуйте себя в объятиях. Почему это многофункциональный бюстгальтер? Встроенная подкладка поддерживает и увеличивает декольте. Уменьшает количество любовников и корректирует жировые складки для более стройного силуэта».
«Эмм… интересный бюстгальтер, который уменьшает количество любовников и корректирует складки», – говорится в посте. «Давно пора сократить количество любовников», – шутит другой. «Отличный продукт для психического здоровья. Наладьте свои отношения, спрячьте складки и избавьтесь от своих любовников!» – говорит третий.
Действительно ли реальный человек написал такой текст? Редакция отправила вопросы на страницу Tallinn Style в Facebook с 75 подписчиками, но пока не получила ответа. Однако под размещенным в группе скриншотом есть предположение, что, возможно, рекламный текст является переводом чат-бота, а не написанным человеком. «Как будто чат-боту разрешили писать текст рекламы».