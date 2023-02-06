Уменьшает количество любовников? Реклама бюстгальтера смутила пользователей Сети

В группе Meedia- ja reklaamipärlid meilt ja mujalt в Facebook в выходные был размещен скриншот страницы Facebook, торгующей одеждой. Спонсорская реклама гласит: «Почувствуйте себя в объятиях. Почему это многофункциональный бюстгальтер? Встроенная подкладка поддерживает и увеличивает декольте. Уменьшает количество любовников и корректирует жировые складки для более стройного силуэта».

Реклама. Фото: Kuvatõmmis Facebookist/Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt

«Эмм… интересный бюстгальтер, который уменьшает количество любовников и корректирует складки», – говорится в посте. «Давно пора сократить количество любовников», – шутит другой. «Отличный продукт для психического здоровья. Наладьте свои отношения, спрячьте складки и избавьтесь от своих любовников!» – говорит третий.