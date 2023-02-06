Яичницу на завтрак ежедневно едят миллионы людей во всем мире. И каждая хозяйка знает свой рецепт приготовления этого вкусного и полезного блюда, пишет Телепрограмма.
Раскрыт секрет идеальной яичницы: вы удивитесь, что это так легко!
Раскрыт секрет идеальной яичницы: вы удивитесь, что это так легко!
Однако есть один универсальный секрет, который позволяет любую яичницу сделать идеальной. И многие даже не подозревают, что это настолько легко!
Так вот, ваша яичница всегда будет безупречной, с пышным белком и желтком всмятку, если от начала и до конца ее приготовление вести на слабом огне.
А как вы готовите яичницу?