Несколько недель назад Танель, проживающий в Хаапсалу, потерял доступ к своей учетной записи Facebook. Теперь выяснилось, что на его имя была куплена реклама в социальной сети за 1200 евро, пишет Elu24.
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Киберпреступники взломали аккаунт жителя Эстонии в Facebook и от его имени заказали рекламу на 1200 евро
Киберпреступники взломали аккаунт жителя Эстонии в Facebook и от его имени заказали рекламу на 1200 евро
«Примерно неделю назад я сидел за компьютером, было около десяти часов вечера», – вспоминает Танель, который неожиданно получил сообщение в Facebook. «В письме говорилось, что ваш аккаунт, вероятно, был взломан, в вашем аккаунте происходит что-то необычное. Я пытался войти в аккаунт, но пароль был изменен».
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