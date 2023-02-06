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Киберпреступники взломали аккаунт жителя Эстонии в Facebook и от его имени заказали рекламу на 1200 евро

Кристийна Рейманд
Киберпреступники взломали аккаунт жителя Эстонии в Facebook и от его имени заказали рекламу на 1200 евро
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Страница Facebook на экране лаптопа. Фото иллюстративное.
Страница Facebook на экране лаптопа. Фото иллюстративное. Фото: DenPhotos/Shutterstock

Несколько недель назад Танель, проживающий в Хаапсалу, потерял доступ к своей учетной записи Facebook. Теперь выяснилось, что на его имя была куплена реклама в социальной сети за 1200 евро, пишет Elu24.

«Примерно неделю назад я сидел за компьютером, было около десяти часов вечера», – вспоминает Танель, который неожиданно получил сообщение в Facebook. «В письме говорилось, что ваш аккаунт, вероятно, был взломан, в вашем аккаунте происходит что-то необычное. Я пытался войти в аккаунт, но пароль был изменен».

Танель довольно быстро смог сменить пароль и войти в аккаунт. Однако он заметил, что пока кто-то другой пользовался его аккаунтом Facebook, в список друзей добавились два человека, местом жительства которых указан Киев. "Когда неделю назад я получил это письмо-предупреждение, в нем было сказано, что был логин из Киева. Но в наши дни с помощью VPN можно быть «где угодно». Я удалил этих парней из списка друзей и один ожидающий запрос на добавление в друзья».

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