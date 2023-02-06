«Грэмми-2023»: Бейонсе стала самой титулованной певицей в истории премии

Бейонсе получила награды в номинациях «Лучшая танцевальная запись», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший танцевальный/электронный альбом». Теперь в ее коллекции 32 статуэтки. Таким образом она стала самой титулованной певицей в истории премии «Грэмми».

Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, а также своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой. Ранее она упоминала, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.