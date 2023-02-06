В ночь на 6 февраля в Лас-Вегасе прошла 65-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Популярная исполнительница Бейонсе стала обладательницей самого большого числа наград в истории премии, получив 32-ю статуэтку, пишет RUS TVNET.
«Грэмми-2023»: Бейонсе стала самой титулованной певицей в истории премии
Бейонсе получила награды в номинациях «Лучшая танцевальная запись», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший танцевальный/электронный альбом». Теперь в ее коллекции 32 статуэтки. Таким образом она стала самой титулованной певицей в истории премии «Грэмми».
Она обошла по числу премий «Грэмми» покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем в течение 20 лет.
Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, а также своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой. Ранее она упоминала, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.
Неожиданной стала награда в категории «Песня года», которую получила 73-летняя легендарная блюзовая певица Бонни Райт за трек Just Like That.
Статуэтку за победу в номинации «Запись года» забрала Лиззо за песню About Damn Time.
- Лучшая песня – Bonnie Raitt, Just Like That
- Лучшее музыкальное видео – Taylor Swift, All Too Well
- Лучшее сольное поп-исполнение – Adele, Easy On Me
- Лучший новый артист – Samara Joy
- Альбом года – Harry Styles, Harry's House
- Лучшая танцевальная запись – Beyoncé, Break My Soul
- Лучшее R&B-исполнение – Muni Long, Hrs & Hrs
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – Sam Smith & Kim Petras, Unholy
- Лучший традиционный вокальный поп-альбом – Michael Bublé, Higher
- Лучшая R&B-песня – Beyoncé, Cuff It
- Лучшее традиционное R&B-исполнение – Beyoncé, Plastic Off The Sofa
- Лучший прогрессивный R&B-альбом – Steve Lacy, Gemini Rights
- Лучший R&B-альбом – Robert Glasper, Black Radio III
- Лучшее рэп-исполнение – Kendrick Lamar, The Heart Part 5
- Лучшее исполнение мелодичного рэпа – Future Featuring Drake & Tems, Wait For U
- Лучшая рэп-песня – Kendrick Lamar, The Heart Part 5
- Лучший рэп-альбом – Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers
- Лучшая рок-песня – Brandi Carlile, Broken Horses
- Лучший рок-альбом – Оззи Осборн, Patient Number 9
- Лучший латинский рок или альтернативный альбом – Rosalía, Motomami
- Лучший музыкальный фильм – Jazz Fest: A New Orleans Story